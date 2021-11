Plíšková chce v těžkých podmínkách využít na Turnaji mistryň zkušeností

"Určitě chci využít tu zkušenost, že jsem tenhle turnaj hrála už čtyřikrát," řekla třetí nasazená Plíšková v online tiskové konferenci před středečním startem turnaje.

Do bojů vstoupí duelem se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a ve skupině Teotihuacán má i krajanku a turnajovou dvojku Barboru Krejčíková a rozjetou Estonku Anett Kontaveitovou. "Postup ze skupiny je pro mě zatím priorita," uvedla Plíšková, která semifinále hrála už třikrát.

Skupinový formát Turnaje mistryň je pro šest debutantek soutěže novinkou. "Prohrajete a další den hrajete znovu a musíte vyhrát. Děje se tu hodně věcí, není to jen, že prohrajete a jedete domů. Je taky konec sezony, takže je to psychicky i fyzicky náročnější. Věřím tomu, že tyhle zkušenosti mi můžou pomoct, abych se skupinou probojovala," řekla a dodala: "Na druhou stranu holky, které tu hrají poprvé, jsou natěšené, mají radost, že jsou tady a nestarají se o nic jiného."

Letošní finalistka Wimbledonu Plíšková si už skoro týden v Mexiku zvyká na pro tenistky nezvyklé podmínky. Druhé největší město v Mexiku leží 1550 metrů nad mořem. "Je to dost jiné. Ještě jsem v takových nehrála, takže nehraju perfektně, ale nemyslím si, že to o tom bude. Věřím, že v zápasech jsem vždycky lepší než na tréninku, takže uvidíme," uvedla lounská rodačka.

Teoreticky by řidší vzduch mohl vyhovovat podání Plíškové, přezdívané esová královna. "Doufám, že bude mou zbraní. A třeba ten druhý mi přijde tady ještě těžší vzít než ten první, nebo alespoň načasovat return," řekla. Problémem jsou pro ni vysoké odskoky míčů. "A přijde mi, že i nepravidelné. Mám podezření, že jsou kurty trošku křivý. Nemám ideální časování na údery, který už asi nenajdu, protože už se začíná. Řekla bych, že se tady nikdo necítí super," míní.

První dny pocítila nadmořskou výšku i při dýchání. "Člověk se rychleji zadejchá, ale to jsem zadejchaná normálně. Tady je to jiné v tom, že vás trošku pálí tělo, je to jiný pocit. Na druhou stranu tady není brutální vedro, nějakých třicet stupňů. Počasí je příjemný," pronesla.

Od US Open odehrála jen dva zápasy. V Indian Wells navíc hrála nemocná. "Pár dní jsem si dala odpočinek. Pak jsem pomalu začala s kondicí, trénovala jsem docela dost. Byli jsme dva a půl týdne ve Španělsku a týden už jsem v Mexiku," řekla někdejší světová jednička. "Uvidíme, jestli to bylo dobré. V tomhle roce jsem měla hodně zápasů, léto pro mě bylo super úspěšné, takže doufám, že v tom zvládnu pokračovat," řekla hráčka, která má letos bilanci 35 výher a 18 porážek.

Guadalajara je pro letošek náhradou za čínský Šen-čen, kde se turnaj nemůže druhým rokem konat kvůli koronaviru. "Na jednu stranu je dobré poznat město, protože bych se sem jinak nikdy nedostala. Turnaje se opakují a finále WTA bývá na stejném místě, tak se aspoň podíváme někam jinam. Na druhou ale asi neměli moc na výběr a bylo to na poslední chvíli, ale já bych to dala do víc neutrálních podmínek, třeba v hale to bylo pro všechny stejné," uvažovala.