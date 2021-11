Krejčíková - Ka. Plíšková 6:0, 4:6, 4:6 Radost střídá zklamání! Bitvu Češek na Turnaji mistryň vyhrála Plíšková, stejně však končí

Souboj českých tenistek Barbory Krejčíkové s Karolínou Plíškovou v základní skupině Turnaje mistryň vyzněl pro druhou jmenovanou. Plíšková se oklepala z kanáru v prvním setu, po obratu zvítězila 0:6, 6:4, 6:4 a stále živila naději na postup do semifinále turnaje v mexické Guadalajaře. Situaci ovšem neměla ve svých rukách. Musela věřit, že v závěrečném duelu základní skupiny B již jistá postupující Estonka Kontaveitová porazí jakýmkoliv způsobem Španělku Muguruzaovou. To se ale nestalo, klíčový duel vyhrála Španělka 6:4, 6:4 a poslala Plíškovou na třetí nepostupovou pozici.

"Už jsem si myslela, když mě ve druhém setu brejkla, že je konec, ale jsem na sebe pyšná, že jsem bojovala a nedala jí nic zadarmo. Na konci jsem si výhru zasloužila," řekla Plíšková na kurtu. "Moje podání bylo dobré i špatné," komentovala svých 11 es a 12 dvojchyb.

Plíšková vyhrála los a zvolila servis, ale první set se proměnil v jasnou dominanci Krejčíkové. Druhá nasazená proměnila třetí brejkbol první hry a od té doby krajanku ve výměnách rozebírala. Krejčíková uštědřila Plíškové "kanára" za pouhých šestadvacet minut.

Karolína Plíšková během první sady, v níž schytala kanára.

Henry Romero, Reuters

Plíšková odešla do šatny a po návratu získala první game druhé sady čistou hrou. I výměny začaly být vyrovnanější, ale dva brejkboly ve třetí hře Plíšková ještě nevyužila. Vzápětí Krejčíková získala brejk na 3:2, který potvrdila při svém servisu.

Radostné gesto Barbory Krejčíkové.

Henry Romero, Reuters

V sedmé hře Plíšková v desetiminutové hře snížila na 3:4 a Krejčíková pak propadla při svém servisu. V osmém gamu věnovala servis Plíškové třemi dvojchybami, další dvě přidala o dvě hry později a Plíšková měla rázem druhý set.

I v rozhodujícím setu byla dlouho blíže výhře Krejčíková. Brejkbol ve čtvrté i další dva v deváté hře ale Plíšková odvrátila a když zvýšila na 5:4, tak si v předklonu zakřičela "Pojď!" Při podání Krejčíkové si vypracovala tři mečboly, při třetím uspěla.

Vítězné gesto Karolíny Plíškové.

Henry Romero, Reuters

Plíšková hrála Masters popáté v kariéře, na čtrvtý postup do semifinále ale musela tentokrát zapomenout. Poslední českou vítězkou turnaje je Petra Kvitová z roku 2011.

Karolína Plíšková se raduje se svým týmem.

Henry Romero, Reuters

Pro Krejčíkovou premiérová účast ve dvouhře na Masters skončila. Ve skupině Teotihuacán nevyhrála ani jeden zápas. V Mexiku ale ještě pokračuje ve čtyřhře, v které už mají s Kateřinou Siniakovou jistý postup mezi čtyři nejlepší páry deblové soutěže.

"Jsem hodně zklamaná, ale hrála jsem dobře a bohužel prohrála, tak to je. Nevyužila jsem svoje šance, proto jsem neuspěla. Takhle to je jednoduché," hodnotila Krejčíková. "Teď se budu soustředit na čtyřhru a nechám tam všechno, abychom získaly trofej. To je teď můj cíl," řekla Krejčíková, se Siniakovou letos vítězky Roland Garros i olympiády.

O tom zda Plíšková půjde dál rozhodoval poslední duel ve skupině. Estonka Kontaveitová jej prohrála a poslala rodačku z Loun ze hry. Španělka Garbiňe Muguruzaová do klíčové bitvy skvěle vstoupila, když hned v první hře vzala soupeřce servis. Do konce sady si již obě tenistky držely podání, po 38 minutách ji Muguruzaová získala poměrem 6:4.

Stejný scénář měla i sada druhá, když Estonka přišla o servis hned v jejím úvodu. Španělka brejk potvrdila a dobře rozehraný duel po dalších padesáti minutách dovedla do vítězného konce. "Hrála jsem fakt dobře a mám velkou radost, že se mi tuhle klíčovou bitvu povedlo zvládnout," smála se v rozhovoru na kurtu po skončení duelu.

Karolína Plíšková slaví vítězný obrat v zápase s Barborou Krejčíkovou.

Henry Romero, Reuters

Turnaj mistryň v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 5 milionů dolarů): Dvouhra, skupina Teotihuacán: Karolína Plíšková (3-ČR) - Krejčíková (2-ČR) 0:6, 6:4, 6:4. Muguruzaová (Šp.) - Kontaveitová (Est.) 6:4, 6:4