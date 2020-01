Fed Cup je soutěž ženských tenisových týmů. Současně je to největší mezinárodní týmová soutěž v ženském světovém sportu.

Termín

Fed Cup prošel podobně jako mužský Davis Cup proměnou a od letošního roku se hraje v novém formátu. Kvalifikace se bude hrát od 7. do 8. února na různých místech. Finále se odehraje od 14. do 19. dubna na antuce stadionu Sports Arena v maďarské Budapešti.

Program

Nejprve se odehrají kvalifikační zápasy, ve kterých se utká šestnáct týmů:

Domácí Host Město Stadion Spojené státy americké Lotyšsko Everett Angel of the Winds Arena Nizozemsko Bělorusko Haag Sportcampus Zuiderpark Rumunsko Rusko Kluž BT Arena Brazílie Německo Florianópolis Costão do Santinho Resort Španělsko Japonsko Cartagena Centro de Tenis La Manga Club Švýcarsko Kanada Biel Swiss Tennis Arena Belgie Kazachstán Kortrijk SC Lange Munte Slovensko Velká Británie Bratislava AXA Aréna NTC

Poražené týmy z kvalifikace se utkají v baráži s postupujícími z 1. skupin kontinentálních zón o účast v zónách a kvalifikaci navazujícího ročníku. Více se dozvíte na stránkách turnaje.

Skladba finále je zatím ve hvězdách. Každopádně do něj postoupí osm vítězných týmů z kvalifikace a dále se v něm představí finalistky z loňského roku - Francouzky a Austrálanky, a tenistky pořádající země, tedy Maďarky. Divokou kartu pak obdržel český tým, který doplní počet týmů na dvanáct.

Týmy budou rozděleny do čtyř tříčlenných skupin, z nichž nejlepší postoupí do semifinále. Hrát se budou dvě dvouhry a jedna čtyřhra v jeden den. Finalistky opět postoupí do finálové části v dalším ročníku, zbytek bude muset hrát kvalifikaci, případně doufat v divokou kartu. I v roce 2021 mají účast ve finálové dvanáctce jasnou Maďarky, protože i příští rok se finále odehraje v Budapešti.

Vstupenky

Lístky na Fed Cup si můžete koupit online na webu turnaje Fedcup.com. Stojí od 4 do 12 500 euro, záleží na vás, jak moc si budete chtít užít pohled zblízka na kurt.

Vítězky a finalistky Fed Cupu 2019

Kdo vyhrál Fed Cup v předešlém roce? Z poháru se radovaly Francouzky, které porazily Australanky 3:2 na zápasy.

Pohár pro vítězky

Vítězky Fed Cup získávají stříbrný pohár, na jehož podstavci jsou vyryta jména výherkyň.

Prize Money Fed Cup 2020

Každá vítězka dostane 3,2 milionů dolarů (cca 72,2 milionů korun), další 1,2 milionu dolarů (cca 27 milionů korun) dostane národní asociace. Dohromady bylo na Fed Cup vyčleněno 18 milionů dolarů.

Češky

Češky na Fed Cupu válí. Jsou druhým nejúspěšnějším týmem v historii tohoto turnaje, předčí je jen Američanky. Kdo a kdy přivezl do České republiky, respektive Československa pohár?

Rok Členky týmu 1975 Renáta Tomanová, Martina Navrátilová (ještě před emigrací) 1983 Helena Suková, Iva Budařová, Marcela Skuherská, Hana Mandlíková 1984 Hana Mandlíková, Helena Suková 1985 Hana Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková, Andrea Holíková 1988 Jana Novotná, Jana Pospíšilová, Helena Suková, Radka Zrubáková 2011 Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Květa Peschková 2012 Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Andrea Hlaváčková 2014 Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Lucie Hradecká, Andrea Hlaváčková 2015 Petra Kvitová, Lucie Šafářová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová 2016 Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Strýcová, Lucie Hradecká 2018 Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková

Historie

První ročník Fed Cupu se hrál v roce 1963 jako odpověď na vzrůstající popularitu ženského tenisu. Turnaji se nejdřív říkalo Federation Cup, ke změně názvu na zkrácenou verzi došlo v roce 1995.

Mužskou obdobou je Davis Cup, jehož první ročník proběhl v roce 1900.

Rekord

Fed Cup nejčastěji vyhrály Američanky, a to osmnáctkrát. V závěsu za nimi jsou Češky, respektive Čechoslovenky s jedenácti vítězstvími. Sedm titulů mají na kontě Australanky.