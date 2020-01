Netradiční nominace pro Fed Cup: Serenu Williamsovou doplní o 23 let mladší americký zázrak

Spolu se superstar Serenou Williamsovou, jejíž návrat do Fed Cupu po dvou letech oznámili Američané již dříve, bude v týmu pro kvalifikační duel s Lotyšskem také patnáctiletá vycházející hvězda Cori Gauffová. V nominaci jsou s nimi ještě Sofia Keninová, Alison Riskeová a Bethanie Matteková-Sandsová.

Cori Gauffová byla nominována do sestavy Spojených států pro Fed Cup

Gauffová bude ve Fed Cupu debutovat poté, co se opět jako teenagerka výrazně prosadila mezi elitou na grandslamu. Stejně jako vloni ve Wimbledonu postoupila také na Australian Open do osmifinále, a to i díky vítězství nad obhájkyní titulu a aktuální světovou čtyřkou Naomi Ósakaovou z Japonska. Zkušenost z týmové soutěže má z juniorského Fed Cupu, předloni v něm dovedla mladé Američanky k triumfu.

V Melbourne ji vyřadila až nynější týmový spoluhráčka Keninová, která pak poprvé v kariéře postoupila do grandslamového semifinále. Utká se v něm s přemožitelkou Petry Kvitové, světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Americká tenistka Serena Williamsová v zápase 3. kola Australian Open.

Lee Jin-man, ČTK/AP

Williamsová v týmové soutěži nastoupila naposledy v únoru 2018, kdy se vracela na kurty po roční mateřské pauze. Ve Fed Cupu debutovala v roce 1999 a ze třinácti zápasů dvouhry žádný neprohrála.

V novém formátu soutěže bude souboj USA - Lotyšsko 7. a 8. února jedním z osmi kvalifikačních duelů o postup do dubnového finálového turnaje pro dvanáct týmů, který bude hostit v dubnu Budapešť.

Český výběr bude v maďarské metropoli startovat díky divoké kartě. Účast mají jistou také loňské finalistky Australanky a Francouzky a také domácí Maďarky.