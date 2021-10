Zápasy tenistek v Poháru BJK jsou více než z poloviny vyprodané

"Nástup byl brutální a mám zprávu, že to pokračuje velice dobře. Není čas s nákupem otálet," řekl novinářům šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v Galerii Harfa, kde byl ve čtvrtek vystaven stříbrný pohár pro vítězky, které vzejdou z finálového duelu 6. listopadu.

Předprodej vstupenek na finálový turnaj mistrovství světa družstev žen, dříve nazývané Fed Cup, začal ve středu v poledne. "Na každý den je prodána více než třetina arény. Nedá se to přesně kvantifikovat, protože jsou permanentky a lístky na jednotlivé dny," řekl tiskový mluvčí svazu Karel Tejkal a dodal: "Na zápasy Češek je prodáno přes pětapadesát procent kapacity."

Souboje s Němkami (1. listopadu) a Švýcarkami (4. listopadu) tak mají jistou účast více než šesti tisíc fanoušků. Do O2 areny se má vejít 12 tisíc diváků a zbylé vstupenky jsou k mání v sítích Ticketportal a Ticketmaster. Celodenní lístek do horního prstence s možností opustit halu stojí 890 korun a do dolní části 2290. Čtyřdenní balíček na skupiny vyjde na 1960 a 4960 korun. Semifinále stojí 1490 a 3990 korun, sobotní finále 1190 a 2990 korun. Do haly O2 universum se vejdou dvě tisícovky lidí a lístky na zápasy skupiny přijdou na den na 990 korun.

Český fedcupový tým (zleva): Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková, Petr Pála, Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Petra Kvitová s trojejí pro vítěze Fed Cupu 2018.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle Kaderky dokonce musela generální sekretářka svazu Kateřina Kocourková řešit nepříjemné telefonáty. "Prý, co jsme způsobili, že si chtěl pán koupit lístky a hlásilo mu to, že je až stosedmdesátý v pořadí. Nadával jak špaček," prozradil Kaderka a dodal, že i jemu drnčí telefon se žádostmi o vstupenky. "Nezapomeň na mě, vždyť jsme kámoši," slýchá.

O vstupenky nemusejí žádat úspěšné juniorky. Trio Brenda Fruhvirtová, Sára Bejlek a Nikola Bartůňková pod vedením kapitána Davida Škocha, bývalého vítěze wimbledonské juniorky, minulý týden ovládlo premiérový ročník juniorského Billie Jean King Cupu v turecké Antalyi. Od svazu dostala každá odměnu sto tisíc korun na tenisový rozvoj a pozvánku do hlediště mezi legendy české fedcupové historie.

"Já zatím vídala Fed Cup jenom v televizi, takže určitě ráda přijdu a bude to super," těšila se Bejlek, která trénovala i v akademii Rafaela Nadala.

Mladé naděje Bartůňková a Bejlek (zatímco Fruhvirtová hraje turnaj) se fotily před pohárem pro ženy. Pro obě to byl velký zážitek a šéf svazu doufá, že v budoucnu převezmou od Petry Kvitové, Karolíny Plíšková či Barbory Krejčíkové štafetu. "Cesta je to ještě dlouhá, ale myslím, že máme dobře našlápnuto. Klidně tam za tři čtyři roky můžeme být," věří patnáctiletá Bartůňková.

Letos jako první uspěly tenistky do 16 let a ženy v čele s olympijskými medailistkami Krejčíkovou, Kateřinou Siniakovou a Markétou Vondroušovou je zkusí napodobit před domácím publikem od 1. do 6. listopadu. "Double by byl krásný," shodly se juniorské tenistky.