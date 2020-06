Třiadevadesát výher, dvě porážky, dvanáct titulů. To je bilance Rafaela Nadala na French Open. "Jeho" French Open. A tím rozhodně nehodlá končit. Španělský terminátor hodlá bojovat i o třináctou trofej. Pokud se však antukový megapodnik uskuteční, bude to za podmínek, které on ani žádná jiná hvězda nikdy nezažili, totiž před prázdnými tribunami.

Čím dál tím více se jeví pravděpodobněji, že i přes pokračující nebezpečí pandemie koronaviru se tenisový svět dočká jak Roland Garros, tak US Open. Respektive opačně. Nejprve by se měly v původním termínu, tedy od 31. srpna konat boje v New Yorku, dva týdny po jejich skončení by se pak měly rozpoutat duely na pařížské antuce.

Oba podniky by měl spojovat fakt, že se odehrají před prázdnými tribunami a za značných bezpečnostních opatření. A na obou z nich Nadal obhajuje tituly. Zda se třiatřicetiletý Mallorčan na obou představí, či dá přednost svému oranžovému království, zatím není jasné.

Finále French Open 2019 Nadal - Thiem

"O tom, jak budou turnaje vypadat, rozhodnou lékaři a vývoj pandemie. Pro mě je absolutní priorita bezpečnost hráčů, to rozhodne, jestli se turnajů zúčastním, nebo ne. Pokud organizátoři zajistí všem účastníkům bezpečnost, budu hrát. Ale jen pod tou podmínkou," říká Španěl.

Ředitel Francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli se však účasti fanoušků v areálu Rolanda Garrose nevzdává. "Stále nevíme, jaká bude situace, ale určitě chceme dostat do hlediště tolik fanoušků, kolik budeme moci. Nicméně rozhodující slovo bude mít vláda."

Jedna ze dvou Nadalových porážek na French Open

Sezona je prozatím přerušena do 31. července, další turnaje by se mohly po vzoru fotbalu a některých dalších sportů odehrávat před prázdnými tribunami. "Ano, vím, že je to možné. Ale pokud se ptáte na můj názor, tak se mi to vůbec nelíbí. Nic nemůže nahradit energii, kterou vám dávají fanoušci v hledišti," říká Rafa.

Devatenáctinásobný grandslamový šampion se na znovuzahájení sezony připravuje v rodném Španělsku. "Odpočinul jsem si a cítím se výborně. Dva měsíce jsem byl jenom doma, ale poctivě jsem trénoval, jsem připraven," posílá svým soupeřům jasný vzkaz legenda.