Dlouhou dobu se jako největší naděje českého mužského tenisu skloňovala trošku jiná jména. Jiří Lehečka a jeho excelentní daviscupová premiéra proti Nizozemsku, Jonáš Forejtek coby vítěz juniorského US Open ve dvouhře či wimbledonské juniorky ve čtyřhře spolu s Lehečkou či nadějný sedmnáctiletý Dalibor Svrčina.

Svůj obrovský potenciál, o kterém se již dříve vyjadřoval s respektem i nehrající kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil, potvrdil právě v kvalifikaci na French Open Tomáš Macháč. V zápasech proti Němci Lenzovi, Japonci Soedovi a naposledy Portugalci Silvovi neztratil jediný set a poprvé v kariéře si tak zahraje na grandslamovém podniku.

"Prožívám neskutečné nadšení, ani to nedokážu pořádně popsat, Jel jsem to sem zkusit, makal každý míč, zápas a nechal jsem tady úplně všechno," uvedl svěřenec Daniela Vacka a 252. hráč světa Tomáš Macháč.

Do velmi nepříjemné situace se berounský rodák dostal za stavu 5:4 a 30:30 ve druhém setu při svém podání, kdy utkání přerušil na několik desítek minut déšť. Ani tento kritický moment však českou naději z míry nevyvedl a po třetím mečbolu mohl vítězně zvednout ruce nad hlavu. "Přerušení bylo nepříjemné. Dohrál jsem to srdcem," dodal šťastný tenista.

Pod Vackem roste

Tomáše Macháče vede už přes rok bývalý 26. hráč světa a český daviscupový reprezentant Daniel Vacek a jak se zdá, spolupráce funguje výborně. "Začali jsme spolu hrát v květnu (2019) a ze začátku to pro mě bylo fakt těžké. Tréninky jsou náročné, musím se hodně snažit," popisoval před časem vzájemnou spolupráci Tomáš Macháč.

"Já si někdy myslel, že hraju dobře a už se to nedá moc posunout. Ale pan Vacek mi dává najevo, že rezervy tam jsou dost velké. Někdy je to i docela stresující. Říkám si, že po mně chce hodně, ale čím víc ho poslouchám, tím víc se zlepšuju. Je to super trenér," pochvaloval si tehdy Macháč.

Hlavní soutěž na Roland Garros začne v neděli, jméno svého prvního soupeře na turnaji velké čtyřky se český mladík teprve dozví.