Stan Wawrinka slaví postup do druhého kola French Open

Postup už si zajistila jedna z favoritek Victoria Azarenková z Běloruska. Finalistka letošního US Open se nejprve zlobila, že musí v chladu a zimě čekat, než se rozhodne, zda bude zápas pokračovat.

"Je zima, já žiju na Floridě a jsem zvyklá na teplo. Nebudeme tady sedět jako kachny," odešla za stavu 2:1 v prvním setu do šatny. Po návratu proti Dance Konviničové z Černé Hory dominovala a vyhrála 6:1 a 6:2.

Wawrinka vyškolil Murrayho

V jednoznačnou záležitost se změnil duel grandslamových šampionů Stana Wawrinky s Andym Murraym. Švýcarský tenista svého soupeře deklasoval za hodinu a čtyřicet minut 6:1, 6:3, 6:2, když ani jednou v zápase nepřišel o servis.

Bývalá světová jednička naopak vlastní podání ztratila v zápase šestkrát a s turnajem se tak loučí již v prvním kole. "Čekal jsem těžký zápas a vydržel koncentrovaný až do konce, protože nikdy nevíte, kdy by se to mohlo začít otáčet," řekl Wawrinka.

Halepová slaví hladký postup

Turnajová jednička Simona Halepová po pomalejším rozjezdu zvládla vstup do antukového Roland Garros. Rumunská tenistka výhrou nad Španělkou Sarou Sorribesovou 6:4 a 6:0 oslavila v Paříži dnešní devětadvacáté narozeniny.

Pod zataženou střechou nad kurtem Philippa Chatriera nezačala Halepová jistě. Chybovala a v prvním setu prohrávala 2:4. Od té doby ale utkání dominovala, získala deset gamů v řadě a slavila postup za hodinu a 22 minut.

"Start do turnaje je vždy těžký, bývám plná emocí, řekněme nervózní," řekla vítězka Roland Garros z roku 2018, která si pomohla 23 vítěznými údery. "Ona zpočátku skoro nechybovala, ale já pak našla rytmus, zařadila plán B a ten fungoval."

Všechno nejlepší Halepové k narozeninám v rozhovoru na kurtu zanotovala bývalá francouzská vítězka Wimbledonu Marion Bartoliová. "Jsem poctěna, že jsem si v den svých narozenin mohla zahrát na centrkurtu a pod novou střechou. Je to unikátní moment, který si budu navždy pamatovat," řekla Halepová.

Na konto si Rumunka připsala už patnáctou výhru v řadě. Před koronavirovou pauzou triumfovala v Dubaji a po ní na antuce v Praze a v Římě.

Rubljov vyhrál na antuce v Hamburku už třetí letošní turnaj

Ruský tenista Andrej Rubljov vyhrál před French Open antukový turnaj v Hamburku a v této sezoně, na půl roku přerušené koronavirem, slaví již třetí titul. Poprvé dobyl podnik kategorie ATP 500. Druhého nasazeného Řeka Stefanose Tsitsipase ve finále přehrál 6:4, 3:6 a 7:5.

Rubljov v generálce na antukový grandslam v Paříži předvedl v závěru skvělý obrat. V bitvě dvou dvaadvacetiletých hráčů totiž světová šestka Tsitsipas vedl v rozhodujícím setu už 5:3, ale rodák z Moskvy prokázal pevné nervy a vynahradil si zklamání z hamburské antuky z loňska, kdy finálový duel s Gruzíncem Nikolozem Basilašvilim prohrál.

Více titulů na okruhu ATP má letos jen světová jednička Novak Djokovič, a to o jeden. Rubljov na začátku sezony ovládl turnaje v Dauhá a Adelaide. Dnes 14. hráč žebříčku získal pátou trofej v kariéře.