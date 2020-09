French Open

V duelu předních deblistek - Strýcová je dvojka a Krejčíková devítka v žebříčku čtyřhry WTA - měla zkušenější Strýcová lepší vstupy do setů. V každém šla do brejku, ale k úspěchu dotáhla jen druhou sadu. V prvním setu otočila Krejčíková stav z 1:4, ve třetí rychle smazala ztrátu z první hry a rozhodla brejkem na 4:2.

Čtyřiadvacetiletá Krejčíková ukončila zápas po dvou hodinách a 42 minutách díky chybě soupeřky. Ve 3. kole bude hrát s Bulharkou Cvetanou Pironkovovou, které k utkání 2. kola nenastoupila zraněná Serena Williamsová z USA.

Aktuálně 114. singlistka světa Krejčíková by se měla díky postupu do 3. kola poprvé v kariéře posunout do první stovky žebříčku dvouhry. Na grandslamu hrála hlavní soutěž dvouhry poprvé předloni v Paříži (1. kolo) a letos v Austrálii (2. kolo). Mohla nastoupit i na US Open, ale kvůli koronaviru do New Yorku neletěla.

Kateřina Siniaková měla po výhře z prvního kola nad Američankou Lauren Davisovou (7:6, 6:2) hodně těžký úkol. Ruska to na hradeckou rodačku umí, ve třech dosavadních vzájemných zápasech vždy zvítězila, poslední duel se však datuje do roku 2016. Dnes vyhrála Siniaková.