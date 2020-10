Do osmifinále French Open postoupil po hladké výhře nad Jihoafričanem Kevinem Andersonem 6:3, 6:2, 6:3 Andrej Rublev. Velkým překvapením skončil duel mezi osmým hráčem světa Matteem Berrettinim, který nestačil na 186. hráče světa Němce Daniela Altmaiera a podlehl mu ve třech setech 2:6, 6:7 a 4:6.

Dvaadvacetiletý Daniel Altmaier v prvním setu dvakrát sebral favorizovanému Berrettinimu servis, sám byl naopak na podání bezchybný a sadu tak dovedl k výhře 6:2.

Velká bitva se rozpoutala o druhý set. Dlouho to vypadalo, že Berrettini začne potvrzovat roli favorita, když hned v úvodní hře uspěl poprvé na returnu. Své vedení držel Ital až do stavu 5:4, sadu však dopodávat nedokázal. V tiebreaku byl následně lepší Altmaier a šel do vedení již 2:0 na sety.

Matteo Berrettini na svého soupeře nestačil

Christian Hartmann, Reuters

Ani v třetím dějství se osmý hráč světa role velkého favorita nechopil. Za stavu 2:2 znovu přišel o servis a mladý soupeř si již senzaci ujít nenechal. Po setech 6:2, 7:6 a 6:4 tak slaví překvapivý postup do osmifinále, kde vyzve vítěze španělského duelu mezi Bautistou a Carreňem-Bustou.

Rublev slaví klidný postup

Roli favorita naopak splnil Andrej Rublev v zápase proti o dvanáct let staršímu Kevinu Andresonovi. Ruský tenista ani jednou v utkání nepřišel o servis, sám byl naopak na returnu úspěšný pětkrát a po hodině a 36 minutách slavil výhru 6:3, 6:2, 6:3.

O čtvrtfinále bude Rublev hrát s vítězem duelu mezi Maďarem Fuscovicsem a Brazilcem Monteirou.

Andrej Rublev si ve třetím kole poradil s Kevinem Andresonem

Charles Platiau, Reuters