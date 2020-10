French Open

Slavná Američanka tvrdí, že s ní od jejího profesionálního debutu v polovině devadesátých let bylo zacházeno odlišně a během své cesty na vrchol tenisového žebříčku musela neustále čelit různým překážkám. A to na kurtu i mimo něj. „Byla jsem podhodnocená," svěřila se devětatřicetiletá hvězda.

„Nikdy mě ale ani nenapadlo, že bych si řekla, že chci mít jinou barvu pleti, Líbí se mi, kdo jsem. Líbí se mi, jak vypadám a ráda reprezentuji ženy tmavé pleti," prohlásila Willamsová, kterou v roce 2020 zařadil časopis Forbes na druhé místo žebříčku nejlépe vydělávajících sportovkyň na světě (49,9 milionu dolarů).

Američanka pro zmíněný časopis pochválila aktivitu hnutí Black Lives Matter, která upozornila veřejnost na diskriminaci lidí tmavé barvy. „Nyní máme jako černoši hlas. Jsou vidět věci, které byly roky ukryté, věci, kterými jsme si jako lidé museli projít a čelit," naráží na diskriminaci.

Upozorňuje na to, že na konci května dostala řadu zpráv od lidí bílé pleti, kteří jí psali, že je jim líto, co se dělo a čím jsi musela projít. „Byla jsem za to ráda, ale nemyslím si, že by to celé pochopili. Copak nic z toho předtím neviděli? Mluvila jsem o tom celou svou kariéru. Byla to přece jedna věc za druhou, "dodala Williamsová, která v minulém týdnu odstoupila kvůli zranění z grandslamového US Open.

