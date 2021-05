Markéta Vondroušová si v prvním kole French Open poradila s estonskou tenistkou Kaiou Kanepiovou po setech 4:6, 6:3 a 6:0 a navázala tak na Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou, které si v neděli vybojovaly postup do 2. kola. Druhou českou tenistkou, která se dnes představí, bude Tereza Martincová, kterou čeká premiéra v hlavní soutěži Roland Garros proti Ivaně Jorovičové ze Srbska. Utkání sledujte na Sport.cz online.

Markéta Vondroušová slaví postup do dalšího kola

Jednadvacetiletá Vondroušová začala proti Kanepiové výborně, vyhrála 12 ze 14 úvodních výměn a vedla 3:0. O čtrnáct let starší Estonka pak ale zpřesnila hru, přestala kazit a levoruká česká tenistka se dostala do defenzivy. Po dvojchybě o úvodní set nakonec přišla.

"Ona se prvních pár gamů docela vykazila, ale pak dobře podávala a já chybovala. Bylo potřeba změnit rytmus, protože když to měla na ruce, tak to pozabíjela. Musela jsem hrát délku, aby neměla prostor mě tlačit," řekla Vondroušová na online tiskové konferenci.

Od druhého setu hrála Vondroušová jistěji a tradičně se mohla spolehnout na zkrácení za síť. Od stavu 2:3 získala deset gamů v řadě. "Vypadá to jednoznačně, ale pořád jsme se tahaly. Bylo důležité, že jsem se dostala do své hry a mohla využívat čopy a kraťasy," řekla.

Po roční pauze se tak v Paříži radovala z postupu. Loni v prvním kole vypadla s pozdější šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou. "To byl těžký zápas, já nehrála špatně a ona ohromně," vzpomínala Vondroušová.

V dalším utkání se Vondroušová střetne s domácí Harmony Tanovou, 149. hráčkou světa, která dostala do soutěže divokou kartu a v 1. kole vyřadila krajanku Alizé Cornetovou. "Špatně hrát nebude. Když dostala kartu, tak si ji musela zasloužit. Nebudu ji podceňovat," řekla Vondroušová.

Dočká se Martincová první výhry na grandslamu?

O životní úspěch, pokud jde o grandslamové turnaje, hraje Tereza Martincová. Na turnajích velké čtyřky zatím startovala v hlavní soutěži čtyřikrát, z toho třikrát na US Open, nikdy však neprošla do druhého kola. Dnes bude mít příležitost proti Srbce Ivaně Jorovičové, které patří v žebříčku až 251. příčka. Zápas by měl začít kolem 16. hodiny.