Markéta Vondroušová si v prvním kole French Open poradila s estonskou tenistkou Kaiou Kanepiovou po setech 4:6, 6:3 a 6:0 a navázala tak na Petru Kvitovou a Kateřinu Siniakovou, které si v neděli vybojovaly postup do 2. kola. Druhou českou tenistkou, která se dnes představí, bude Tereza Martincová, kterou čeká premiéra v hlavní soutěži Roland Garros proti Ivaně Jorovičové ze Srbska. Utkání sledujte cca od 16:00 na Sport.cz online.

Markéta Vondroušová slaví postup do dalšího kola

Jednadvacetiletá Vondroušová začala proti Kanepiové výborně, vyhrála 12 ze 14 úvodních výměn a vedla 3:0. O čtrnáct let starší Estonka pak ale zpřesnila hru, přestala kazit a levoruká česká tenistka se dostala do defenzivy. Po dvojchybě o úvodní set nakonec přišla.

Od druhého setu hrála Vondroušová jistěji a tradičně se mohla spolehnout na zkrácení za síť. Od stavu 2:3 získala deset gamů v řadě a po roční pauze se v Paříži radovala z postupu. Loni v prvním kole vypadla s pozdější šampionkou Polkou Igou Šwiatekovou.

V dalším utkání se Vondroušová střetne s domácí Harmony Tanovou, 149. hráčkou světa, která dostala do soutěže divokou kartu a v 1. kole vyřadila krajanku Alizé Cornetovou.

Dočká se Martincová první výhry na grandslamu?

O životní úspěch, pokud jde o grandslamové turnaje, hraje Tereza Martincová. Na turnajích velké čtyřky zatím startovala v hlavní soutěži čtyřikrát, z toho třikrát na US Open, nikdy však neprošla do druhého kola. Dnes bude mít příležitost proti Srbce Ivaně Jorovičové, které patří v žebříčku až 251. příčka. Zápas by měl začít kolem 16. hodiny.