Poslední českou zástupkyní ve dvouhrách na Roland Garros tak zůstává Barbora Krejčíková, která si zahraje o čtvrtfinále v pondělí proti Američance Sloane Stephensové. Americká hráčka vyřadila už dvě Češky - ve druhém kole Karolínu Plíškovou a ve třetím Karolínu Muchovou.

"Trošku zklamání, ale určitě to byl super zápas, z mé strany tady asi nejlepší. I když jsem ho prohrála, tak jsem se cítila nejlíp na kurtě," řekla Vondroušová novinářům.

Vondroušová na kurtu Suzanne Lenglenové vybojovala ve výměnách od základní čáry brejk na 3:1. Badosaová ale v další hře protáhla míče k základní čáře a ztrátu smazala. V deváté hře udělala Vondroušová dvě dvojchyby a o podání znovu přišla. Pak měla dva brejkboly, aby se udržela v setu, ale Španělka zahrála dobře a setbol proměnila lobem.

Markéta Vondroušová během osmifinále French Open.

Gonzalo Fuentes, Reuters

I ve druhé sadě dokázala Vondroušová v intenzivních výměnách jít první do brejku na 4:2. Při svém podání se štěstím odvrátila brejkbol a za stavu 5:3 druhý set jistě dopodávala. "Musela jsem jít trochu do risku a myslím, že druhý set jsem hrála hodně dobře," uvedla.

🗣 PAULA 🗣 BADOSA 🗣



🇪🇸 @paulabadosa reaches her first career Grand Slam quarterfinal, taking down 2019 finalist Vondrousova 6-4, 3-6, 6-2!



🎥: @rolandgarrospic.twitter.com/2qE9ydNnKy — wta (@WTA) June 6, 2021

Španělka ale ukazovala, proč letos vyhrála na antuce nejvíc zápasů. Vedle tradičního antukového umu, jako třeba přeliftovaných míčů, dokázala být agresivnější a častěji zahrát odvážně vítězný míč, a to i z těžké pozice. Vondroušová bojovala, brejk na 0:2 smazala, ale pak častěji chybovala z forhendu a ztrácela 1:4. Ještě vydřela hru na 2:4, ale další dva gamy ztratila.

"Rozhodlo pár míčů. Určitě si myslím, že to byl dobrý zápas," zopakovala Vondroušová. "Začala jsem se pomalu dostávat do toho, co jsem chtěla hrát, víc jsem útočila, ale na konci jsem udělala trochu víc chyb. Chtěla jsem do toho moc jít, ale přes výměny je to s ní strašně těžké, má strašně dobrý forhend a i přes bekhend to nakopává, takže je těžké s ní výměny uhrát," dodala.

Vítězka juniorky Roland Garros z roku 2015 Badosaová se ve čtvrtfinále střetne s Tamarou Zidanšekovou ze Slovinska, přemožitelkou Kateřiny Siniakové z třetího kola.

Španělka Paula Badosaová se raduje z postupu přes Markétu Vondroušovou.

Gonzalo Fuentes, Reuters