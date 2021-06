Tři a půl hodiny se na prázdném stadionu Philippea Chatriera rval Roger Federer o postup do osmifinále French Open s německým tenistou Dominikem Koepferem než vyhrál po obrovském dramatu 7:6, 6:7, 7:6 a 7:5. Legendární Švýcar těžký mač zvládl, prakticky ihned po utkání však oznámil, že k dalšímu zápasu s Italem Berrettinim pravděpodobně nenastoupí, což následně i potvrdil. Důvodem však nebylo žádné zranění. A to řadu fanoušků pořádně rozlítilo.

V srpnu oslaví Roger Federer čtyřicáté narozeniny. V první stovce světového žebříčku je spolu se Španělem Lópezem nejstarším hráčem. Jak slavný Švýcar avizoval už dopředu, na French Open nepřijel rozšířit svou sbírku rekordních dvaceti grandslamových titulů, ale spíše si vyzkoušet, co jeho dvakrát operované koleno vydrží.

Po více než roční pauze se jednalo o teprve jeho třetí turnaj, navíc s nepříliš přesvědčivou bilancí jedné výhry, dvou porážek. V Paříži však vyhrál hned třikrát, čtvrtý pokus už riskovat nechtěl. "Po diskuzích se svým týmem jsem se rozhodl odhlásit z French Open. Po dvou operacích kolena a více než roční rehabilitaci je pro mě důležité naslouchat svému tělu a neuspěchat návrat. Jsem nadšený, že jsem tu odehrál tři zápasy. Není nic lepšího než být znovu na kurtu," uvedl v tiskovém prohlášení Federer.

Právě toto rozhodnutí však řadu příznivců pořádně rozzuřilo. "Jsem velký fanoušek Rogera Federera, ale tímhle u mě klesl. Přesto, že má po dvou operacích, musí si rozmyslet, zda chce hrát turnaj, nebo ne. Tohle je vůči ostatním hráčům nefér," psal na sociálních sítích jeden z nich.

Takto se v neděli ráno radoval Roger Federer z postupu do osmifinále French Open. Další výhru už nepřidá, z pařížského turnaje se odhlásil.

Thibault Camus, ČTK/AP

A zdaleka nebyl sám. "Je to pan tenista, ale tohle mi nepřijde fér, aby bral grandslam jako rozehru a prostě si jen tak skončil, aby se šetřil na další turnaj. Pokud měl toto v plánu už před turnajem, tak se neměl vůbec přihlašovat," přidává se další.

„Jsi ubožák, tohle sis měl rozmyslet ještě před turnajem. U mě jsi skončil," pálí do legendy jiní.

Federer však pro své rozhodnutí našel i řadu zastánců. "Chytrý člověk. Má své priority, analytické myšlení a dokáže se rozhodovat podle aktuální situace. Zralý dospělý člověk. Hodně štěstí v dalším turnaji!" má jasno další diskutující.

"Zde lze pozorovat, že mu nejde jen o peníze. Prostě zkusil, jestli to po tak dlouhé době půjde. A nyní se soustředí na Wimbledon. To vše se dá pochopit. Pro mne zůstává panem tenistou," přidává se na Švýcarovu stranu další.

Basilejský rodák netají, že jeho prioritou je Wimbledon, který osmkrát ovládl a kde má výrazně větší šanci na celkový triumf. "Protože nemám mezi Paříží a Halle týden pauzy jako obvykle, musím rozhodnout, co je pro mě z hlediska Wimbledonu nejlepší. Mám za sebou zápas, v němž jsem mohl jít do pátého setu, a těžko říct, v jakém stavu bych se druhý den probudil. Je to zajímavá situace, abych to řekl mírně. Rozhodně teď zažívám jiné časy než dřív," dodala bývalá dlouholetá světová jednička.