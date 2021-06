French Open

Ital totiž duel za stavu 7:6, 7:6, 1:6, 0:6 a 0:4 vzdal. A jak později přiznal, na vině nebyly zdravotní problémy.

„Nebyl jsem zraněný," zaskočil 76. hráč světa přítomné na tiskové konferenci. „Měl jsem jen lehké křeče a trochu mě bolela záda. Už jsem ale nebyl schopen vyhrát žádný bod. Ani pro diváky už nebylo moc vděčné se na to dívat, tak jsem se rozhodl zápas ukončit," vysvětloval svůj krok.

Musetti vyhrál ve třetí sadě jen deset fiftýnů, ve čtvrtém dokonce už jen čtyři.

Skreč se ale hodně nelíbila tenisové legendě Borisi Beckerovi, jenž dění na Roland Garros komentuje v roli experta pro Eurosport. Podle něj měl italský mladík udělat všechno pro to, aby zápas dohrál.

„Nevypadalo to, že je nějak hodně zraněný. Proto si myslím, že zápas neměl vzdát. Měl by mít respekt k soupeří a říct: Dneska jsi mě zničil, bylo to 0:6. Je to trochu test dospělosti. Co se fyzické stránky týče, určitě ten zápas mohl dohrát," kritizoval Becker.

Duel se podle jeho mínění zlomil během pár minut.

„Novak je šampion a v takových situacích už se dříve ocitl. Ten mladý kluk najednou začal přemýšlet: ´Ty jo, já bych mohl porazit světovou jedničku.´ A v těch pěti minutách rázem prohrál třetí set. Musíte si zkrátka věřit od začátku do konce, obzvlášť proti těm nejlepším hráčům," nabádal šestinásobný grandslamový šampion.

Gesto Lorenza Musettiho během zápasu s Novakem Djokovičem v Paříži.

Christian Hartmann, Reuters

Jinak měl ale Becker pro Musettiho jen slova chvály. „Je spolu s (Jannikem) Sinnerem nejlepším teenagerem na světě. Novak měl s jeho hrou velké problémy. Všechno dělá v podstatě dobře. Nemá žádnou vyloženou zbraň, ale dobře podává, má kvalitní pohyb i techniku a docela i sebevědomí, protože letos už vyhrál dost zápasů," upozornila německá legenda.

„Když ale hrajete proti top tenistům, musíte být stoprocentně připraven jak fyzicky, tak mentálně. A tyhle mladé pušky to moc nechápou. Není to jen o tom hrát tenis, ale je to i o charakteru a osobnosti," dodal Becker.

Djokovič narazí ve čtvrtfinále na dalšího Itala Mattea Berrettiniho a podle experta Eurosportu pro může být pro Musettiho krajana výhodou, že v osmifinálovém duelu viděl, že i Djokovič je momentálně v Paříži porazitelný.