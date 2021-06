České jméno je v semifinále dvouhry French Open potřetí v řadě. Krejčíková navázala na loňský úspěch Petry Kvitové, o rok dříve došla Markéta Vondroušová až do finále.

Krejčíková začala duel se sedmnáctiletou Američankou trochu nervózně. Při svém podání vyrobila hned dvě dvojchyby a soupeřka jí následně utekla do vedení 3:0. Češka ale dokázala zpřesnit hru, s prvním vyhraným gamem postupně získávala sebevědomí a záhy srovnala i výsledkové manko.

Zcela se ale nezbavila problémů se servisem, přišly další dvojchyby a také brejk Američanky, která v závěru prvního dějství vedla 5:3. V dramatickém závěru ale Češka odvrátila hned tři setboly a srovnala na 6:6.

V nervózním tie breaku sice vedla Krejčíková 2:0, ale po sérii jejích chyb začala Američanka průběh otáčet. Češka však znovu udržela pevné nervy v těch nejkritičtějších chvílích. Gauffová totiž měla k dispozici za stavu 6:4 další dva setboly. Krejčíková si však pomohla dvěma vítěznými forhendy a hned svůj první setbol proměnila.

Pro mladou teenagerku byla ztráta setu, v němž takřka neustále vedla, zdrcující ranou. Ve druhé sadě se jí úplně rozsypala hra i sebevědomí, kupila jednu chybu za druhou, snažila se výměny ukvapeně ukončovat.

Česká tenistka BArbora Krejčíková servíruje ve čtvrtfinále French Open.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Krejčíková rychle vyhrávala jeden game za druhým a Gauffové už začaly ujíždět nervy. Vztek si nakonec vybila rozmlácením rakety. Do hry se vrátila až na poslední chvíli, kdy už Češka vedla 5:0.

Tenistce z Ivančic se ale nedařilo zasadit soupeřce poslední ránu. Promarnila tři mečboly z vedení 40:0 za stavu 5:1. Další dva nevyužila při vedení 5:2. Až když Gauffová snížila na 3:5, tak Krejčíková čistou hrou životní duel ukončila.

„Jsem šťastná," popisovala své pocity v pozápasovém rozhovoru na kurtu Krejčíková, která jako by nemohla svému prvnímu postupu do grandslamového semifinále ve dvouhře stále uvěřit. „Ne, ještě si to neuvědomuju. Ani jsem si to neuměla představit, že bych toho jednoho dne dosáhla. O tomhle jsem ani nesnila. Je to úžasné," radovala se.

V semifinále bude její soupeřkou Řekyně Sakkariová, která poslala ve dvou setech ze hry fantastickou antukářku Šwiatekovou po setech 6:4, 6:4. Favoritka nebyla ve své kůži, během zápasu se nechala dokonce ošetřovat. Na kurt se vrátila se zatejpovaným pravým stehnem a dokázala se soupeřce opět vyrovnat, manko už ale smazat nedokázala. Sakkariová naopak takřka nechybovala a slaví postup.

Teprve podruhé v open éře grandslamových turnajů se tak v semifinále sešly čtyři debutatky, poprvé od roku 1978 na Australian Open. Vedle Krejčíkové se Sakkariovou se o druhé místo ve finále utkají Tamara Zidanšeková ze Slovinska a Ruska Anastasia Pavljučenkovová.

Bouzkové tráva nevoněla

Marii Bouzkové letošní premiéra na trávě nevyšla. Česká tenistka prohrála v 2. kole turnaje v Nottinghamu 4:6, 3:6 s domácí Britkou Katie Boulterovou.

French Open v Paříži (antuka, dotace 34,36 milionu eur): Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Krejčíková (ČR) - Gauffová (24-USA) 7:6 (8:6), 6:3 Sakkariová (17-Řec.) - Šwiateková (8-Pol.) 6:4, 6:4 Juniorky: Dvouhra - 3. kolo: Nosková (ČR) - Mintegiová (Šp.) 6:0, 6:2, Šnajderová (4-Rus.) - Viďmanová (ČR) 6:2, 6:1.