Hrát grandslamy na více frontách bylo pro ně každoroční rutinou. Tažení Barbory Krejčíkové do finále French Open v singlu a v deblu ale bývalé tenistky Andreu Sestini Hlaváčkovou i Barboru Strýcovou svorně nadchlo. „Ať ty poháry zvedne nad hlavu Bára!“ přály by si obě. První finále - dvouhru - hraje Krejčíková dnes v 15:00 s Anastasií Pavljučenkovovou.

Strýcová v roce 2019 zametala s konkurentkami na wimbledonské trávě. Nakonec slavila titul ve čtyřhře a ve dvouhře došla až do semifinále. Pro Hlaváčkovou byl běh na více tratích nejúspěšnější při US Open 2013.

„V singlu jsem končila ve finále kvalifikace, ale vyhrály jsme s Luckou (Hradeckou) debl a taky mix (s Bělorusem Maxem Mirným). Takže jeden den čtvrtfinále jedné soutěže, pak semifinále další. Jen hrajete a nesmíte se zastavit," líčila Hlaváčková.

Barbora Krejčíková v boji o finále French Open

Michel Euler, ČTK/AP

„Bára hrála i mix, takže ze začátku je to obtížnější, ale pak se dostanete do takové rutiny a máte dny nastavené, že hrajete zápas nebo dva, jako jsem to měla ve Wimbledonu. Taky si myslím, že je lepší hrát zápas než jít trénovat. Když se vyhrává, únava se neřeší. Adrenalin vás žene dopředu." řekla Strýcová.

„Jen budu Báře držet palce, aby byla v sobotu fyzicky fit, protože singl je strašně náročný. Snad to ustojí," doufá Hlaváčková, pro kterou je pařížský pochod její krajanky po dvou cestách k výšinám Roland Garros ohromným překvapením. „Upřímně jsem čekala, že by se mohla dostat třeba do čtvrtfinále, což by byla mega bomba super duper, ale že to bude až takhle, to by mě nenapadlo..."

Hlaváčkové i Strýcové stejně jako nyní Krejčíkové přišlo k duhu, když si na grandslamech mohly zahrát na největších dvorcích nejprve jako deblistky. Centrkurt už pro ně pak nebyl obávaným prostředím, kde na ně doléhá nervozita.

„Taky nastupujete proti velkým hráčkám, které ten debl někdy mají v programu. Poznáte turnaj i v době, když už tam nejsou skoro žádní hráči, kromě těch nejlepších, což je přínosná zkušenost," připomíná Hlaváčková.

To by měla být i sobotní výhoda Krejčíkové, která už vyhrála dva grandslamy ve čtyřhře s Kateřinou Siniakovou. „Všichni doufáme, že to dopadne a Bára dopíše tuhle pohádku. Když si člověk přečte rozhovor o Janě Novotné a všechno, co ji provází, tak emočně je to hrozně silný příběh. Tak doufám, že to celé dopadne nejlíp, jak jen to jde," přeje si Hlaváčková.

A Strýcová se přidává k optimistům: „Bára hrála celý turnaj hrozně chytře. V hlavě je silná, klidná a předvádí skvělý tenis. Věřím, že to zvládne."