Poslední českou grandslamovou vítězkou dvouhry je Petra Kvitová z Wimbledonu 2014. Od té doby Češky čtyřikrát neuspěly ve finále - Lucie Šafářová (2015) a Markéta Vondroušová (2019) na Roland Garros, Karolína Plíšková na US Open 2016 a Kvitová na Australian Open 2019. Jedinou českou vítězkou dvouhry na French Open je Hana Mandlíková z roku 1981. Martina Navrátilová uspěla dvakrát, ale v letech 1982 a 1984 hrála pod vlajkou USA.

Krejčíková má díky účasti ve finále jisté další vylepšení pozice v žebříčku, a to na 21. místo, v případě triumfu by se poprvé dostala do světové dvacítky a byla by patnáctá. Vítězka si připíše na konto 1,4 milionu eur (zhruba 35,6 milionu korun), poražená finalistka 750 tisíc eur (asi 19,5 milionu korun).

Česko-ruský souboj o titul dnes absolvují také juniorky, Linda Nosková se v něm střetne s Erikou Andrejevovou.