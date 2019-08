Plíšková post jedničky neřeší, touží po grandslamovém úspěchu

Světová trojka je čekatelkou na grandslamový vavřín a na US Open k němu měla nejblíže. Předloni došla na betonových kurtech ve Flushing Meadows až do finále a turnaj označuje za svůj nejoblíbenější. "Ráda bych, aby se mi tu něco povedlo," řekla po dnešním tréninku novinářům. "Tady se prostě cítím dobře. Sedí mi míče i povrch. Vždycky tu mám lepší pocit než jinde. Ale je to taky zrádné," uvedla.

Na začátku americké show je jednou ze dvou hlavních kandidátek na post světové jedničky. Aby byla jedničkou, musí postoupit do čtvrtfinále, ale to by musela Ashleigh Bartyová vypadnout hned v 1. kole. Od čtvrtfinále musí dojít o kolo dál než Australanka, s kterou se může v přímém boji o první pozici střetnout v semifinále.

Touha a priorita jsou jinde

Předloni už Plíšková na tenisový trůn na osm týdnů usedla. "Pamatuji se, že když jsem v roce 2017 o jedničku hrála, tak jsem si to přála. Teď si to přeju sice taky, ale není to pro mě důležité. Je jedno, jestli je člověk první, druhý nebo třetí," řekla.

Její snažení se upíná jiným směrem. "Touha je jinde a víme kde," podotkla. Grandslamový titul má v jejích očích jasnou prioritu.

Na betonových kurtech v Austrálii a na US Open se jí daří nejvíc. V Melbourne hrála letos semifinále a předtím dvakrát čtvrtfinále, ve Spojených státech po finálové účasti došla dvakrát do čtvrtfinále. "Záleží na spoustě věcí, abych se dostala daleko, nejen kolikrát na mně, ale na betonu se cítím obecně lépe," pronesla.

Nadšená z pohádky

V New Yorku je deset dnů a pobyt v rušném městě si užívá. "Vůbec jsem se nenudila. Čas mi tu utíká mnohem rychleji než na předchozích dvou turnajích v Americe. Každý den jsme dělali něco jiného. Docela mě to tu baví, takže doufám, že tady nějaký čas vydržím," řekla. Mimo tenisu stihala zhlédnout dva muzikály. "Pretty Woman a neskutečně udělanou pohádku Frozen (Ledové království)."

A taky si zahrála s McEnroem. Dvakrát se v týdnu stavila v akademii bývalého prvního hráče světa a sedminásobného grandslamového vítěze, aby ušetřila čas ježděním z Manhattanu na US Open. "Má to tam prima."

McEnroe pořád umí

Asi dvacet minut si s ním i zahrála. McEnroe prý i při přátelských výměnách dostál pověsti bouřliváka. "Jak ho znám z vyprávění, tak takový fakt je i teď. Zkazí úder a raketa už letí," smála se, ale Američana také ocenila. "Je mu sice šedesát, ale na svůj věk je super fit. Běžel za každým míčem, makal. Klobouk dolů. Moc toho nezkazil, je vidět, že v ruce to pořád má. Párkrát šel i na síť, tam si mě povodil."

Turnaj Plíšková začne v pondělí na kurtu Louise Armstronga proti krajance Tereze Martincové, která do soutěže prošla z kvalifikace. "Říkala jsem, že budu hrát s Češkou. Škoda, že jsem to nevsadila, protože bych byla milionář," řekla Plíšková. "Přijde, mi, že mám pravidelně na každém turnaji Češku. Dá se na to zvyknout. Není to něco, co bych si úplně přála, ale je to soupeřka a je asi jedno, odkud je. Neznám ji tolik, abych nad ní musela nějak přemýšlet."

Esová královna, jak se Plíškové říká, už tradičně věnuje za každé nechytatelné podání na US Open sto dolarů na charitativní účely. Částku zdvojnásobí její sponzor. "Vždyť je dobře, že podání, které mi v tenise přináší řadu úspěchů, pomůže i tam, kde to potřebují nejvíc," uvedla tenistka, která má vlastní nadační fond.