Berdych senzačně končí, po bitvě padl i Veselý. Plíšková s Muchovou postupují

Grandslamové US Open má za sebou úvodní zápasy prvního dne. V New Yorku už postoupila do druhého kola Karolína Plíšková, která vyhrála české derby nad Terezou Martincovou po setech 7:6 a 7:6. O první senzaci se z pohledu českých barev postaral kvalifikant Jenson Brooksby, který poslal ze hry Tomáše Berdycha po setech 6:1, 2:6, 6:4, 6:4. Karolína Muchová přidala na českou stranu další úspěch, když porazila Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6:4 a 6:4. S turnajem se rozloučil Jiří Veselý, který podlehl v pětisetové bitvě Litevci Beranksisovi 6:4, 6:7, 6:3, 6:7 a 4:6.

Karolína Plíšková vstoupila do US Open proti Tereze Martincové.

Hotovo! České derby v prvním kole tenisového US Open vyhrála Karolína Plíšková. Poražená Tereza Martincová jí ale vzdorovala statečně.

Česká tenistka Karolína Plíšková musela o postup do dalšího kola US Open hodně bojovat.

Česká tenistka Karolína Plíšková musela o postup do dalšího kola US Open hodně bojovat.

Česká tenistka Karolína Plíšková měla s postupem do druhého kola US Open docela dost práce.

Český tenista Tomáš Berdych v akci na US Open.

Český tenista Tomáš Berdych v akci na US Open.

Třetí nasazená Karolína Plíšková patří na turnaji, kde se v roce 2016 probojovala do finále, k velkým favoritkám. Na posledním grandslamu sezony má opět možnost stát se světovou jedničkou. Letos zahájila program na kurtu Louise Armstronga s kvalifikantkou a krajankou Martincovou a nakonec mohla slavit postup.

V úvodních šesti hrách první sady bylo tenistkám podání spíš na překážku a obě hráčky si jej vzájemně prorážely. Když za stavu 4:4 získala Martincová další brejk, mohla myslet na zisk sady. Jenže třetí hráčka světa zabrala a nakonec dovedla první sadu do zkrácené hry. Tam vedla favoritka už 4:1, ale o zisk setu ještě musela tvrdě bojovat. Nakonec Karolína Plíšková vyhrála tie-break až poměrem 8:6.

Tereza Martincová při utkání s Karolínou Plíškovou.

Eduardo Munoz Alvarez, ČTK/AP

Na začátku druhého dějství diktovala vývoj utkání Plíšková, vedla 3:0 s dvěma brejky v kapse a nejspíš nikdo nepochyboval, že míří za postupem. Martincová, které patří ve světovém žebříčku až 138. místo, ale zabrala a srovnala na 4:4. Nakonec i v tomto případě set rozhodovala zkrácená hra. V ní měla opět navrch favoritka a může tak slavit postup do druhého kola. Pořádně se na něj ale nadřela.

"Bylo obtížné hrát s Terezou. Nikdy jsme se nepotkaly a navíc to bylo v nervózním prvním kole. Ona hrála dobře, bylo vidět, že je rozehraná z kvalifikace, a odehrála slušný zápas," pochválila Plíšková soupeřku. "Já jsem nebyla nadšená, že jsem si v úvodu prohrála třikrát servis, to se už nesmí stát. Ale jsem ráda, že jsem našla cestu, jak vyhrát. To je pozitivní a z toho se musím odrazit," dodala. Její další soupeřkou bude znovu hráčka z kvalifikace, tentokrát bude čelit grandslamové debutantce Mariam Bolkvadzeové z Gruzie.

Ukončí Berdych kariéru?

Tenista Tomáš Berdych vypadl na grandslamovém US Open stejně jako ve Wimbledonu v 1. kole. Někdejší čtvrtý hráč světa, kterého v poslední době trápila zranění a letos hrál teprve devátý turnaj, v New Yorku prohrál s domácím kvalifikantem Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6.

Tenista Tomáš Berdych vypadl na US Open stejně jako ve Wimbledonu v 1. kole. V New Yorku prohrál s domácím Jensonem Brooksbym 1:6, 6:2, 4:6 a 4:6.

Jerry Lai, Reuters

Na grandslamech Berdych prohrál dvakrát za sebou v 1. kole podruhé v kariéře. Poprvé se mu to stalo před 15 lety na Roland Garros a ve Wimbledonu. Před startem US Open Berdych řekl, že v sobě našel nový impulz, a snaží se o třetí návrat v sezoně. Po nadějném úvodu roku ho ze hry znovu vyřadily problémy se zády a kyčlí a často nehrál. Po sezoně se bude rozhodovat, jestli neukončí kariéru.

Druhý úspěch pro české barvy

Wimbledonská čtvrtfinalistka Karolína Muchová zvládla úvodní vystoupení na posledním grandslamové turnaji sezony. Nad kvalifikantkou z Kazachstánu Jelenou Rybakinovou vyhrála 2:0 na sety.

V první sadě vzala soupeřce podání v sedmé hře a jelikož sama na servisu nezaváhala, šla po devětatřiceti minutách do vedení 1:0. Ve druhé sadě měla nejprve navrch Rybakinová. V šesté hře prolomila podání Muchové a vedla 4:2. Jenže 44. hráčka následně získala čtyři hry v řadě a mohla slavit postup.

Veselý byl dva míče od postupu

Jiří Veselý byl dva míče od postupu do 2. kola grandslamového US Open, ale zápas do vítězného konce nedotáhl. S Litevcem Ričardasem Berankisem prohrál v pěti setech 6:4, 6:7, 6:3, 6:7 a 4:6.

Levou rukou hrající Veselý prošel do soutěže z kvalifikace a blízko výhře se ocitl ve čtvrtém setu. Za stavu 5:4 podával na vítězství, dostal se ze stavu 15:40 na shodu, ale vzápětí udělal dvě dvojchyby a připravil se o šanci zápas dokončit.

Duel mohl skončit po třech hodinách a deseti minutách, ale hrál se ještě hodinu a pět minut. Veselý ve čtvrté sadě ztratil tie-break a v pátém rozhodla sedmá hra, v které přišel o podání. Odvrátil pak tři mečboly, ale při čtvrtém dal Litevec eso.