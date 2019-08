TENIS ONLINE: Berdych už zase prohrává, Plíšková postupuje. Do hry jdou i Muchová a Veselý

Grandslamové US Open má za sebou úvodní zápasy prvního dne. V New Yorku už postoupila do druhého kola Karolína Plíšková, která vyhrála české derby nad Terezou Martincovou po setech 7:6 a 7:6. Kvalifikant Jenson Brooksby pak vyzval Tomáše Berdycha (zatím 6:1, 2:6, 6:4). Karolína Muchová bude následně (od 19:40) hrát s Kazaškou Jelenou Rybakinovou a Jiří Veselý s Litevcem Ričardasem Berankisem (22h). Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných on-line reportážích na Sport.cz. Vysílá Eurosport.