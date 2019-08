Allertová se zkouší vrátit na pozice vdaná a bez kouče

Někdejší 55. hráčka světa loni hrála naposledy ve Wimbledonu a víc jí zdravotní komplikace nedovolily. V žebříčku letos klesla dokonce až na 404. místo a přes menší turnaje se postupně hrabe zpět, aktuálně je 280. hráčkou světa.

Na US Open zvládla tři duely v kvalifikaci, ale v prvním kole nestačila na favorizovanou Petru Kvitovou. "Los mě dost mrzel, protože Petra je jedna z nejlepších hráček světa. Snažila jsem se," řekla šestadvacetiletá Allertová po prohře 2:6 a 4:6.

Denisa Allertová v 1. kole US Open narazila na Petru Kvitovou.

Kevin Hagen, ČTK/AP

Po zápase se s Kvitovou u sítě vřele objaly a rozesmály. "V zápase je to boj, ale jsme kamarádky. Byla to radost, že to máme za sebou," vysvětlila Allerová a doplnila: "Pevně doufám, že když mě porazila, že to tu už vyhraje celé."

V New Yorku pražskou rodačku Allertovou doprovázela kamarádka Adéla Jarošová. "Je od nás z klubu a jsme nejlepší kamarádky. Bylo super, že jsem si s ní mohla i zatrénovat. Jsem bez trenéra, tak jsem nechtěla být úplně sama," prozradila Allertová, že už nespolupracuje s koučem Příhodou, který ji vedl od jejích 15 let.

Částečně jsou na vině finance, ale hráčka hlavně cítila, že je potřeba změna. "Mám na to i věk. Rozešli jsme se v dobrém. Nadále trénuji na Neridé, takže se pořád potkáváme, a když je potřeba, tak se třeba i domluvíme na sólo trénink," řekla. Náhradu nijak aktivně nehledá. "Moc koučů na výběr není. Pokud jsou dobří, tak jsou většinou zadaní a finančně to není snadné. A někdy není na škodu být chvíli sama."

Sama už ale nekráčí dál životem. Začátkem srpna si vzala tenistu Jana Šátrala. "Jsme spolu čtyři roky a pocit, že jsme společně udělali zásadní životní krok, je moc hezký," vyznala se Allertová, nyní už vlastně Šátralová. "Na nové příjmení si nemůžu zvyknout a podpis jsem taky ještě netrénovala."

Na US Open hrála první grandslam po svatbě a nejspíše poslední pod dívčím jménem. Pokud se dostane v lednu na Australian Open, fanoušci ji budou muset hledat pod jménem Šátralová. "Jsem pro klasiku. Jen jsem si ještě nestíhala vyřídit doklady, protože jsem do Ameriky letěla brzy po svatbě," řekla tenistka.

V šestadvaceti letech zatím nemyslí na děti, v hlavě má stále tenisovou kariéru. Proto v závěru sezony vyrazí na sérii turnajů, plánuje Soul, Taškent a v Evropě by chtěla hrát v Linci a Lucemburku, kde se bude snažit vylepšit žebříčkové postavení. "Postupně jsem se tady zlepšovala a cítila jsem se lépe, tak mi to, doufám, vydrží," přála si.