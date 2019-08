Zprvu se přitom zdálo, že favorizovaná turnajová trojka Plíšková má zápas pod kontrolou. Vedla 6:1 a 2:0, pak se ale zápas zkomplikoval. Ve třetí sadě však dokázala duel dopodávat a přes problémy o sebe neměla strach. "Ne. Ale nebyl to nejlepší zápas, nehrálo se mi dobře. Zůstávala jsem ale v klidu," ujistila Plíšková.

Občas to vypadala, že to v poslední české zástupkyni v turnaji pořádně vře. Když ve druhém setu ztratila pátý game v řadě, práskla raketou o zem. "Štvalo mě, jak se zápas zkomplikoval," řekla. Na letních amerických turnajích rozbila druhou raketu. "Mám jich ještě pět, pořád dobrý. A mně pak bylo docela dobře, fajn," usmála se.

Karolína Plíšková úspěšně bojovala o postup do třetího kola US Open

Michael Owens, ČTK/AP

O druhý set sice přišla, ale ve třetím odskočila do vedení 4:1. Džabúrová ještě zahrozila, ale Plíšková brejkboly na 4:4 odvrátila. "Na tříseťáky si věřím. Vím, že už mě další set nečeká, tak jsem schopná nechat na kurtu úplně všechno, i když už sil třeba nemám tolik. Takhle se mi daří zápasy otáčet," řekla Plíšková.

Sama uznala, že nehrála dobře a necítila se ideálně ani fyzicky. Vydržela ale psychicky silná a utkání dotáhla k postupu. "Jsem si vědomá, že jsem schopná zápas vybojovat, aniž by to byl krásný tenis. Jsem schopná sama najít cestu k vítězství. Někdy dobře zaservíruju, jindy počkám na chybu. Mám pro to trošku cit."

Na dvorci Louise Armstronga měla problém s energií. Zvláště ve třetím setu občas po několika míčcích vůbec neběžela. "Tak nějak to byla kombinace všeho. Bylo teplo, i když ne obrovský, zápas byl nahoru dolů a grandslamy jsou dlouhé. Tak si myslím, že takovýhle den může přijít, a nevím ani proč," uvedla Plíšková.

Z tempa předloňskou světovou jedničku vyvedla ošetřování Tunisanky ve druhé sadě. Temperamentní sokyně pak riskantně napalovala míče a hrála nepředvídatelně. "Vím, že od ní musím čekat všechno. Jednou se vzteká, pak se raduje. Je trošku herečka. Navíc když jsem rozjetá a ona si dvakrát za sebou zavolá ošetření, člověka to může přibrzdit. Což se i stalo, ale má na to právo," řekla Plíšková.

Ons Džabúrová z Tuniska.

Michael Owens, ČTK/AP

V duelu o čtvrtfinále se v neděli utká s Johannou Kontaovou. S Britkou má pozitivní bilanci 6:1 a letos ji porazila na antuce v Římě. "Letos se jí daří výborně. Byla v semifinále v Paříži a ve čtvrtfinále v Londýně. Vždycky jsem ji vnímala jako výbornou tenistku. Má slušný servis, velké zbraně," řekla Plíšková o Kontaové.