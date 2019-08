Tenistka Barbora Strýcová postoupila na US Open do třetího kola čtyřhry. S tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej si v New Yorku poradily s Polkami Magdou Linetteovou a Igou Šwiatekovou 6:4, 7:6. Španělský tenista Rafael Nadal postoupil po výhře 6:3, 6:4 a 6:2 nad Korejcem Čong Hjonem do osmifinále, v New Yorku slaví 60. vítězný zápas.