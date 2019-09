Ve druhém kole sice patnáctiletý Damm a o rok starší Kodat vypadli, ale nálepku nejmladších vítězů zápasu čtyřhry mužů ve Flushing Meadows jim asi dlouho nikdo nevezme. "Je to super," řekl Damm, syn někdejšího pátého deblisty světa Martina Damma. "Být s McEnroem nejmladší docela jde," usmál se Damm junior faktu, že do 2. kola čtyřhry na US Open prošel bez boje v patnácti i slavný John McEnroe.

A Damm i Kodat mají smělé plány především ve dvouhře. Mezi juniory je Damm v žebříčku ITF čtvrtý a letošní finalista juniorky na Roland Garros Kodat sedmý. Oba jsou blízko juniorskému Turnaji mistrů, ale po něm už myslí na mužskou kategorii.

"Chceme začít na turnajích ITF, třeba dostaneme někam kartu na challenger. Příští rok to bude devadesát procent mezi dospělými, abychom si začali zvykat," mluvil Damm v množném čísle. S Kodatem bydlí na Floridě kousek od sebe, spolu trénují i jezdí na turnaje a jsou jako jedni z mála profesionály už mezi juniory.

"Odmalička jsem vždycky chtěl být profesionální tenista. Škola mi moc nejde, nejvíc matika, to máme v rodině, a rozhodl jsem se dělat něco, co nás baví. A to je tenis. Oba jsme (s Kodatem) byli úspěšní a chceme být nejlepší," pronesl Damm.

Motivací je i překonání slavných příbuzných

Do čtyřhry mužů se dostali díky americkému titulu mezi deblisty do 18 let. V New Yorku tak měli šatnu hned vedle Španěla Rafaela Nadala a okukovali i ostatní hvězdy. "Chlapi určitě hrajou rychleji. Vědí, jak řešit situace na kurtu. Myslí jim to. Nedávají skoro žádné body zadarmo," poznal Kodat rozdíl mezi muži a juniory.

"Chceme se sem vracet," vyhlásil Damm junior a jednou by rád překonal otce, vítěze čtyřhry na US Open v roce 2006 a 42. hráče dvouhry. "Chci být lepší hlavně v singlu," doplnil. Motivaci má i Kodat. Jeho sestra Nicole Vaidišová byla sedmá na světě a hrála dvakrát grandslamové semifinále. "Jo, chci ji překonat. Byla vynikající hráčka, tak uvidím," řekl Kodat s tím, že mu sestra před čtyřhrou přála, ať si to užije.

České kořeny

Damm i Kodat trávili a tráví v Česku dost času. Damm má i českou občanku, ale reprezentuje USA. "Mám to tak napůl. Narodil jsem se tady (v USA), ale jako malý jsem většinu času strávil v Česku, kde máme příbuzné. Až když jsem začal chodit do školy, zase jsem víc času trávil v Americe, kde trénujeme," povídal Damm.

Občas při tréninku na Štvanici v legraci slýchá, že je škoda, že nereprezentují s Kodatem Česko. Podobné to bylo, když reprezentovali USA na MS tenistů do 14 let v Prostějově. "Když jsem byl malý, tak občas býval problém, že jsem hrál české turnaje a někomu se to nelíbilo, ale jinak to spíš problém není," řekl Damm.

Damm se zná i se současnou vycházející americkou hvězdou Cori Gauffovou. Spolu hráli v amerických výběrech. "Když jsme vyhráli první kolo debla, napsala mi. Je v pohodě, mám ji docela rád. Je taková hlasitá," smál se Damm.