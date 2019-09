Jízda Daniila Medveděva nebere konce! Ruský tenista porazil ve čtvrtfinále US Open Stana Wawrinku po setech 7:6, 6:3, 3:6 a 6:1 a poprvé v kariéře si zahraje grandslamové semifinále. Do toho se naopak nepodívá turnajová trojka a rekordman v počtu grandslamových titulů Roger Federer, prohrál v pětisetové bitvě s nenasazeným Grigorem Dimitrovem z Bulharska. Končí rovněž přemožitelka Karolíny Plíškové Johanna Kontaová, nestačila na Elinu Svitolinovou, které podlehla ve dvou setech 4:6, 4:6. Ukrajinka si tak zopakuje účast mezi nejlepší čtveřicí, kam se poprvé na grandslamu probojovala v červenci ve Wimbledonu.

Medveděv prolomil hned úvodní servis svého soupeře a dlouho to vypadalo, že mu to bude v úvodní sadě stačit. Wawrinka se však nevzdal, v desáté sadě si vzal ztracené podání zpět a o osudu prvního setu tak rozhodoval tie break. V něm byl šťastnější ruský tenista a šel do vedení 1:0.

Druhou sadu rozhodl jediný brejk za stavu 2:1 pro moskevského rodáka, který byl sám na servisu bezchybný, vyhrál 6:3 a vedl už 2:0 na sety.

Stan Wawrinka bojoval o postup do semifinále US Open

Sarah Stier, ČTK/AP

Až poté se do hry dostal Wawrinka. Výborný vstup do třetí sady využil k vedení 3:0 a i přes čtyři brejbolové možnosti Medveděva za stavu 5:4 si již set vzít nenechal a snížil na 1:2.

Medveděv, který letos vyhrál nejvíce zápasů ze všech tenistů na okruhu, však veškeré Švýcarovy myšlenky na pětisetovou bitvu odmítl. Ve čtvrtém dějství vzal svému soupeři dvakrát servis, sadu vyhrál s přehledem 6:1 a celý zápas za dvě hodiny a třiatřicet minut 3:1 na sety.

Medveděv tak poprvé v kariéře postoupil na grandslamu mezi poslední čtyři tenisty. Jeho soupeřem v boji o semifinále bude Bulhar Dimitrov.

"Mám ohromnou radost, že jsem poprvé na grandslamu v semifinále. Byl to opravdu legrační zápas. Hrozně mě bolely nohy a v prvním setu jsem myslel, že utkání nedohraju," uvedl Medveděv, kterému pomohl prášek. Díky postupu do semifinále se vítěz srpnového Masters v Cincinnati také kvalifikoval na Turnaj mistrů v Londýně.

Daniil Medveděv předvedl výborný výkon

Robert Deutsch, Reuters

Svitolinová je v semifinále

O finále se Svitolinová utká s vítězkou duelu mezi americkou hvězdou Serenou Williamsovou a Číňankou Wang Čchiang, která v osmifinále překvapila výhrou nad druhou nasazenou Australankou Ashleigh Bartyovou.

Kontaovou porazila Svitolinová i v pátém vzájemném duelu a na letošním turnaji ve Flushing Meadows neztratila ještě ani set.

Čtyřiadvacetiletá Ukrajinka si vypracovala dva mečboly už za stavu 5:4 při podání soupeřky, ale Britka je ještě odvrátila. Při vlastním podání už Svitolinová nezaváhala.

Elina Svitolinová slaví životní úspěch na grandslamu

Sarah Stier, ČTK/AP

Českým juniorům se daří

Výbornými výkony se zatím prezentují čeští junioři. Už do osmifinále postoupili Jiří Lehečka, který si ve dvou setech poradil s Bělorusem Zgirovskijm 6:3, 6:2, i teprve šestnáctiletý Dalibor Svrčina, když zdolal Francouze Cazauxe 6:1, 7:6.

Mezi juniorkami slaví úspěšný vstup do turnaje i Linda Fruhvirtová, která zdolala Francouzku Janicijevicovou 6:3, 6:2.