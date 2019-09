Osmnáct let a třiadvacet grandslamových titulů. Rozdílů mezi letošními finalistkami US Open Serenou Williamsovou a Biancou Andreescuovou najdeme celou řadu. Na atraktivitě jejich vzájemné bitvy to však nic neubírá. Naopak. Američanka bude útočit na vyrovnání rekordu 24 titulů Margaret Courtové z turnajů velké čtyřky, Kanaďanka zase na první pro zemi, kde prim hraje lední hokej. Utkání sledujte online na Sport.cz od 22:15.