Ženskou čtyřhru na US Open vyhrál belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková. Čtvrtá nasazená dvojice zdolala v nedělním finále v New Yorku 7:5, 7:5 grandslamové šampionky Viktorii Azarenkovou z Běloruska a Australanku Ashleigh Bartyovou a obě si připsaly první titul na jednom ze čtyř největších turnajů.

Elise Mertensová a Aryna Sabalenková slaví triumf na US Open

Mertensová se Sabalenkovou korunovaly triumfem ve Flushing Meadows úspěšný rok, v němž společně získaly také ceněné "Sunshine Double" v Indian Wells a Miami.

Bartyové se na US Open nepodařilo obhájit loňský titul, který vyhrála s Američankou Coco Vandewegheovou. Může se však těšit na to, že se v pondělí vrátí do čela světového žebříčku dvouhry.