Australská tenistka Ashleigh Bartyová se po US Open vrátila do čela žebříčku WTA, přestože v New Yorku vypadla ve čtvrtém kole. O jedno místo si polepšila i další osmifinalistka Karolína Plíšková, jež je novou světovou dvojkou. Neúspěšná obhájkyně titulu Naomi Ósakaová z Japonska klesla z prvního na čtvrté místo, třetí je letošní semifinalistka Elina Svitolinová z Ukrajiny.