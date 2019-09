Daniil Medveděv předváděl během celého US Open fantastické výkony a nezklamal ani ve finále proti Rafaelu Nadalovi. I když už prohrával 0:2 na sety, dokázal utkání srovnat a se španělským tenistou předvedl strhující bitvu o každý míč. „Udělal jsem vše, co jsem mohl,“ prohlásil Medveděv poté, co ho antukový král Nadal udolal po setech 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 a získal devatenáctý grandslamový titul.

Fanoušky si během US Open Daniil Medveděv znepřátelil. Často je provokoval a byl na ně vulgární. Avšak po finále jim děkoval. Podle jeho slov to byli právě diváci, díky kterým se vyhecoval k tak fantastickým výkonům na turnaji, a pomohli mu prý zvednout se i v utkání proti Rafaelu Nadalovi.

Medveděv už v něm totiž prohrával 0:2 na sety a jeho myšlenky se začaly točit kolem toho, co řekne do mikrofonu. „Upřímně musím říci, že jsem začal přemýšlet nad tím, co budu za dvacet minut říkat do mikrofonu,“ přiznal Medveděv na webu ATP. „Po prvním finále, které se hrálo jen na tři sety,“ vzpomínal talentovaný Rus na okamžik, kdy ho Nadal ve třetím setu brejknul a vedl 3:2.

Ale hrál dál, bojoval o každý míč a vrátil se do utkání. Třetí set otočil a získal 7:5 a čtvrtý vyhrál 6:4. Utkání se protáhlo na čtyři hodiny a padesát minut. Hlavní motivací pro Medveděva byli fanoušci. Ti, kteří na něj bučeli, ho zase nakopli k famóznímu výkonu. „Jsem člověk, který chybuje. Díky vaší energii jsem se dostal do finále. Ve finále jste mě poté tlačili, abych tohle utkání ještě prodloužil. Kvůli vám jsem bojoval. Děkuji vám za to z celého srdce,“ prohlásil třiadvacetiletý tenista, který si tak přece jen diváky dokázal usmířit.

„Samozřejmě jsem teď zklamaný, ale udělal jsem vše, co jsem mohl. Jsem na sebe hrdý. Svedl jsem bitvu s jedním z nejlepších hráčů historie. Lepší atmosféru jsem ještě nezažil. Tenhle okamžik si budu pamatovat i v sedmdesáti," vyprávěl čtvrtý hráč světa, který si zajistil účast na prestižním Turnaji mistrů.

„Bylo to úžasné utkání. Byl to úžasný příběh. Celé tohle léto pro mě bylo úžasné," dodal Medveděv, který na začátku roku vyhrál turnaj v Sofii a krátce před US Open se dostal do vynikající formy, když ovládl turnaj v Cincinnati a předtím si v Montrealu a Washingtonu zahrál finále.