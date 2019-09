Osmnáctiletý tenista z Plzně se po výhře nad Američanem Navou 6:7, 6:0, 6:2 zařadil do galerie českých juniorských šampionů, kam vedle Lojdy patří Ivan Lendl a Jiří Veselý. „Mám tak o motivaci postaráno, abych se těmto hráčům dokázal přiblížit," poznamenal Forejtek, pro kterého to byl poslední grandslam v juniorské kategorii.

„Tenhle výsledek mi dodá sebevědomí. S výkonem jsem vážně spokojený," zářil mladík, kterého daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil nominoval na víkendovou baráž v Bosně a není vyloučeno, že čerstvého vítěze US Open pošle do boje...

„Podobné přesuny mi ani nevadí. Musím si zvyknout na povrch a ještě uvidíme, kdo nastoupí. Ale ustál jsem nervozitu a zahrál jsem si na velkém kurtu, vyhrál významný turnaj. To mi může jedině pomoct. Vždycky, když někdo z naší generace uhraje podobný výsledek, tak je to i motivace pro ostatní, alespoň já to tak mám. I to nás žene dopředu," řekl po finále Radiožurnálu Forejtek, který je společně s Jiřím Lehečkou, Tomášem Macháčem a Daliborem Svrčinou nadějí, že po konci kariéry Tomáše Berdycha český mužský tenis znovu povstane.

Český talent Jonáš Forejtek ve finále US Open.

V případě Forejtka přitom moc nechybělo a vzhledem k rodinné tradici se mohl prohánět spíš po alpských svazích. „My lyžovali odmala celá rodina. Ale mě vždycky o něco víc bavil tenis. Ve třinácti jsem se zranil a pak jsem nemohl být na kurtu, tak jsem lyžování nechal. Na horách byla navíc hrozná zima a muselo se brzo vstávat," řekl před pár týdny Forejtek.

Po newyorském triumfu už asi i jeho tatínek Ladislav, jenž je na lyžařském svazu předsedou úseku alpských disciplín, uznal, že tenis nebyla rozhodně špatná volba.

Vítězné gesto Jonáše Forejtka ve finále US Open.

