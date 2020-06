Poslední srpnový den se má v New Yorku navzdory pokračující pandemii koronaviru rozeběhnout US Open. Boje ve Flushing Meadows by se měly odehrát před prázdnými tribunami a s celou řadou dalších restrikcí. A právě to zásadně rozděluje tenisový svět. Zatímco většina hráčů a hráček s restartem sezonu navzdory chystaným opatřením souhlasí, nejužší špička v čele s Federerem či Nadalem je proti.

Prázdné tribuny, místo čárových rozhodčích počítačový systém hlásící chybný dopad míčků či pravidelné testování... Početné doprovodné štáby by nahradil jen jediný člen, hráči by navíc museli bydlet v předem určeném hotelu u letiště bez možnosti volného pohybu. To je jen část opatření, která pořadatelé slavného turnaje chystají.

S tím však hvězdná trojka v čele s Novakem Djokovičem nesouhlasí. "Telefonoval jsem si s lídry světového tenisu, hovořili jsme o pokračování sezony, hodně také o US Open. Ta pravidla, která nám řekli, že budeme muset dodržovat, aby se tam mohlo hrát, jsou extrémní, nesouhlasím s tím. Nemůžu například cestovat jen s jedním trenérem, potřebuju svého kondičního kouče či fyzioterapeuta," má jasno sedmnáctinásobný grandslamový šampion.

Na jeho stranu se již dříve přidali i Roger Federer a Rafael Nadal. "Tenis je globální sport. Hráči cestují po celém světě. Určitě není bezpečné začít hrát. Tohle není fotbal, který se hraje v jedné zemi," říkal Nadal.

Hrajme i bez diváků

Bez diváků by nechtěly na grandslamech bojovat například ani Petra Kvitová, Barbora Strýcová a další hvězdy. „Za sebe říkám, že by v tom případě bylo lepší nehrát. Je to úplně jiné hrát bez lidí, což je náš hnací motor," má jasno dvojnásobná wimbledonská šampionka.

Striktně proti zrušení sezony je podle britských médií většina hráčů mimo nejužší špičku, kteří jsou na příjmech z turnajů mnohem více závislí.

"Začněme hrát nejdříve, jak to bude možné. Ne každý cestuje s fyzioterapeutem a kondičními trenéry jako Djokovič, takže jeho argument pro zbytek pavouka neplatí, snad s výjimkou pár hráčů z absolutní špičky," říká britská hvězda Dan Evans. Jeho názor podpořila i většina dalších tenistů.

"Pro náš sport by bylo skvělé, kdyby se začalo hrát. A to i bez diváků. Jak dlouho ještě máme čekat? Až bude všechno perfektní? Je skvělé, že vznikly fondy na podporu níže postavených hráčů. Ale největší pomoc by byla, kdyby se sezona zase rozběhla," dodává 28. hráč světa.

Roger Federer má o pokračování sezony pochybnosti

Mike Hutchings, Reuters

US Open by se podle předběžných informací mělo uskutečnit nejen bez fanoušků, čárových rozhodčích. Ve hře je i možnost, že místo tradičních 128 účastníků dvouhry by nastoupilo jen 64 singlistů, navíc by se nehrála ani kvalifikace. Čtyřhry by si dokonce místo 64 párů musely vystačit jen s 24 dvojicemi.

Hráči, kteří by se hlavní soutěže za normálních podmínek zúčastnili, ale po případném zúžení počtu tenistů by v pavouku startujících nebyli, by se měli podle ATP a WTA dočkat finančního odškodnění.

Sezona je prozatím přerušena do 31. července o osudu US Open by se podle amerických médií mělo rozhodnout zhruba v polovině června.