Slavné US Open bude. Jisté je, že bez diváků a s řadou omezení. Ta se však nelíbí mnoha hráčům, a tak to vypadá, že se grandslam uskuteční bez světových jedniček a dvojek. Účast zvažuje Novak Djokovič, Rafael Nadal, Ashleigh Bartyová a Simona Halepová. A možná bude chybět i domácí hvězda Serena Williamsová. Podle jejího kouče Patricka Mouratogloua by totiž bez dcery nejspíš nejela.

Organizátoři US Open ještě před jeho schválením oznámili opatření, která by během konání turnaje musela být dodržována. Hráči a hráčky by po příletu měli být ve čtrnáctidenní karanténě, měli by být ubytováni ve společném hotelu, měli by omezený pohyb po městě a s sebou by měli také omezený počet osob, na zápas by s nimi mohla jen jedna osoba.

To se některým nelíbí. Novak Djokovič tato opatření označil za velice přísná a svou účast zvažují i další hvězdy. Serena Williamsová se na domácí půdě chtěla pokusit o zisk svého čtyřiadvacátého grandslamu, jenže podle jejího kouče Patricka Mouratogloua ani u ní není jisté, zda na turnaj dorazí.

.@serenawilliams has adorable 'Beauty and the Beast' sing-a-long with daughter Olympia: “The same old bread and rolls to sell!" https://t.co/Cd536b2sIr pic.twitter.com/NhsuNtoDQX — Good Morning America (@GMA) June 12, 2020

Důvodem je, že by byla dlouho odloučená od své dcery. „Myslím, že Serena chce hrát na US Open, stoprocentně ale vím, že nechce mít s sebou jen jednoho člověka,“ uvedl Mouratoglou na webu tennisworldusa.org. „Kromě otázky ralizačního týmu jde také o její dceru. Dokázala by být bez ní tři týdny? O tom pochybuji,“ vysvětloval slavný kouč dál.

Fenomenální tenistka tak má o čem přemýšlet. „S dcerou by do areálu nejspíš nemohla. Ještě počkáme na upřesnění opatření a poté nás čekají diskuse,“ dodal Mouratoglou, pod jehož vedením ovládla Williamsová dvakrát Australian Open a French Open a třikrát Wimbledon, US Open a Turnaj mistryň.