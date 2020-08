Svitolinová na twitteru prohlásila, že respektuje snahu amerického tenisového svazu uspořádat bezpečný turnaj. "Ale neměla bych dobrý pocit z cesty do USA a toho, že vystavuji celý tým a sebe vysokému riziku," uvedla loňská semifinalistka US Open a Wimbledonu.

Bertensová na instagramu uvedla, že se rozhodla do Spojených států necestovat po dlouhém rozmýšlení. "Situace s covidem-19 je stále znepokojivá. Prioritou je, aby byli všichni zdraví a virus byl pod kontrolou," uvedla osmadvacetiletá Nizozemka.

V USA zaznamenali téměř pět milionů případů nákazy koronavirem, s nímž v zemi zemřelo skoro 160 tisíc lidí. Organizátoři US Open slibují, že v New Yorku vytvoří uzavřenou "bublinu" s přísnými hygienickými pravidly, turnaj se navíc bude konat bez diváků.

Komplikaci ale může pro tenisty znamenat případná povinná karanténa v jednotlivých zemích po návratu z USA, na což poukázala i Bertensová. "Náš premiér včera naznačil, že bychom po návratu ze Spojených států měli jít do čtrnáctidenní karantény. Samozřejmě to celý náš tým respektuje a je jasné, že by to ohrozilo přípravu na mé milované antukové turnaje v Římě a Paříži," uvedla Bertensová.

Turnaj v Římě odstartuje 20. září týden po skončení US Open a je generálkou na Roland Garros, jež v Paříží začne následující týden.