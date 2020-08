Japonský tenista Kei Nišikori měl pozitivní test na koronavirus a odhlásil se z turnaje Western & Southern Open, který byl letos z tradičního dějiště v Cincinnati přesunut do New Yorku. Kvůli nákaze covidem-19 je ohrožena také jeho účast na grandslamovém US Open, na němž hrál v roce 2014 finále.

Třicetiletý Nišikori byl pozitivně testován na Floridě, kde žije a trénuje v tamní akademii IMG v Bradentonu. "Dnes ráno jsem měl na Floridě pozitivní test na covid-19. Musím se odhlásit z turnaje v Cincinnati. Zítra jsme měli letět do New Yorku, ale samozřejmě zůstáváme na Floridě," uvedl bývalý čtvrtý hráč světového žebříčku. Dodal, že má jen minimální symptomy nemoci a uchýlil se do izolace.

Grandslamové US Open začne v New Yorku bez diváků za dva týdny 31. srpna. Z turnaje se kvůli obavám z koronaviru odhlásila řada tenistů včetně obhájce titulu Rafaela Nadala a světové jedničky Ashleigh Bartyové. Hrát nebude ani loňská šampionka Bianca Andreescuová, která ještě není fit po loňském zranění kolena. Do New Yorku se nechystají ani české hráčky Barbora Krejčíková a Barbora Strýcová.