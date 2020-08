Světová osmička Belinda Bencicová je další tenistkou, která se odhlásila z US Open. Z loňských semifinalistek tak mezi přihlášenými zbyla jen šestinásobná vítězka newyorského grandslamu Serena Williamsová. Už dříve se totiž odhlásily i obhájkyně trofeje Bianca Andreescuová z Kanady a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Švýcarka Bencicová své rozhodnutí oznámila na twitteru. "Rozhodla jsem se vynechat americkou zastávku v New Yorku a vrátím se na okruh v září v Římě," napsala tenistka se slovenskými kořeny, která se v Česku zapojila do exhibiční série Tipsport Elite Trophy. Plánovanou účast na podniku WTA v Praze ale zrušila.

Na rozdíl od jiných hráček neuvádí výslovně jako důvod obavy z nákazy koronavirem. "Těším se, že se do New Yorku vrátím příští rok, a přeji hodně štěstí každému, kdo tam bude v příštích týdnech hrát," doplnila. Grandslamovému US Open bude na kurtech ve Flushing Meadows předcházet náhrada za turnaj v Cincinnati.

Účast na US Open už zrušilo pět hráček z první desítky světového žebříčku. Aktuální světová dvojka a čerstvá vítězka z Prahy Simona Halepová z Rumunska by měla rozhodnutí oznámit dnes. Nejlepší Češka, světová trojka Karolína Plíšková, plánuje v zámoří hrát. Tamní turnaje se uskuteční bez diváků za přísných bezpečnostních opatření, která mají minimalizovat riziko nákazy koronavirem.