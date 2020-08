Oficiální bydlení s ostatními hráči? Kampak s tím na hvězdného Novaka Djokoviče, který si pro nadcházející tenisové US Open prosadil ubytování v soukromí. Ale šlo to dost ztuha a vzhledem k zámořským koronavirovým okolnostem to zní takřka neuvěřitelně.

V době pandemických opatření a vytváření ´bubliny´ pro aktéry akce by něco takového jako prosazování bydlení kdesi v lese u New Yorku napadlo asi málokoho. Srb však nakonec organizátory přesvědčil, že bude dodržovat přísný režim a neporuší předepsaná hygienická pravidla. Ta nejsou ledajaká. Testy, omezení pohybu, nebývalá opatření v šatnách, v jídelně, roušky, všudypřítomní hlídači, o absenci diváků nemluvě ...

Djokovič si pronajal prostorný dům poblíž New Yorku. "Ve stínu stromů a v klidném prostředí to bude požehnání," cituje The New York Times srbskou hvězdu, které se oficiální bydlení určené pro všechny účastníky turnaje nelíbilo.

„Jsem vděčný, protože jsem viděl hotely, ve kterých budou hráči bydlet. Nechci, aby to znělo arogantně, ale bude to pro mnohé těžké zůstat v malých pokojích, ve kterých ani nejde otevřít okno," říká dále Djokovič v rozhovoru ´na dálku´.

Turnaj v New Yorku, letos nezvykle druhý grandslam v průběhu roku, začíná 31. srpna. Vynechá ho řada špičkových hráčů. Kromě jiných i Španěl Rafael Nadal.

"I já jsem byl blízko k tomu, abych do New Yorku nepřicestoval. Bylo tam hodně nejistoty," přiznává třiatřicetiletý Srb, který poněkud dobrodružně prochází koronavirovou krizí. Opakovaně se stal terčem kritiky, když se na jaře začal chystat ve Španělsku podle mnohých v rozporu s nařízeními. Jím zaštítěná červnová balkánská série exhibicí pak skončila průšvihem - nákazou i jeho samotného.