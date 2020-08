Bum, bum, Boris. Německá tenisová legenda a známý bombarďák Boris Becker umí stále přitvrdit. Ne že by se vrátil na kurty a ničil soupeře, i jeho slovní ataky ale mají sílu. Naposledy fanoušky zaskočil, když si pořádně rýpl do hvězdného Novaka Djokoviče a odhalil jeho největší slabinu. O co se jedná?