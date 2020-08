Japonský tenista Kei Nišikori nebude navzdory tomu, že už měl negativní test na koronavirus, startovat na US Open. Finalista newyorského grandslamu z roku 2014 po předchozích pozitivních testech nabral tréninkové manko a na zápasy na tři vítězné sety se necítí.

Třicetiletý Nišikori měl dva pozitivní výsledky na koronavirus minulý týden a nestartuje kvůli tomu na přípravném turnaji v New Yorku. Nyní už se covidu-19 zbavil a je připraven pomalu se vrátit k tréninku, ne ale k zápasům. "Je to zklamání, miluju US Open a mám z něj skvělé vzpomínky, ale budu hrát až na antuce," uvedl Nišokori.

US Open se bude konat od pondělí do 13. září, poté se koronavirem ovlivněná sezona přesune na antukovou část do Evropy s vrcholem na pařížském Roland Garros.

Bývalý čtvrtý hráč světa Nišikori je aktuálně na 31. místě žebříčku a na US Open by byl nasazen. V roce 2014 podlehl ve finále Marinu Čiličovi z Chorvatska, v letech 2016 a 2018 hrál ve Flushing Meadows semifinále.