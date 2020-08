Na blížícím se tenisovém US Open sice bude kvůli obavám z koronaviru chybět řada předních hráčů a hráček, ale Martina Navrátilová je přesvědčená, že to hodnotu titulu z Flushing Meadows nijak nesníží. Podle bývalé slavné tenistky totiž vítěz i za normálních okolností může projít turnajem, aniž by narazil na největší favority.