Nasazená jednička Karolína Plíšková začne tenisové US Open zápasem s Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou. Karolína Muchová bude hrát v prvním kole s dvojnásobnou vítězkou newyorského grandslamu Venus Williamsovou z USA. Šestá nasazená Petra Kvitová se utká s Irinou-Camelií Beguovou z Rumunska. Turnaj ve Flushing Meadows začne v pondělí.

Karolína Plíšková na turnaji v New Yorku.

Turnajová dvanáctka Markéta Vondroušová se střetne s Greet Minnenovou z Belgie, Marie Bouzková s Jessicou Pegulaovou z USA a Kateřina Siniaková se utká s Estonkou Kaiou Kanepiovou. Kristýna Plíšková se pokusí zaskočit nasazenou osmnáctku Donnu Vekičovou z Chorvatska a Tereza Martincová, která je v hlavní soutěži z pozice náhradnice, vyzve turnajovou osmičku Petru Martičovou z Chorvatska.

V soutěži mužů je z Čechů pouze Jiří Veselý, který bude hrát s Francouzem Corentinem Moutetem. Nejvýše nasazeným je posedmé Srb Novak Djokovič, který začne cestu za svým čtvrtým titulem z US Open zápasem s Damirem Džumhurem z Bosny.

Dvacátá nasazená Muchová s čtyřicetiletou Venus Williamsovou dosud nehrála. Američanka ovládla US Open v letech 2000 a 2001. Světová trojka Plíšková, finalistka turnaje z roku 2016, se také s Kalininovou (145. hráčkou žebříčku) dosud nestřetla. Kvitová naopak Beguovou dobře zná - Rumunku porazila ve všech čtyřech vzájemných zápasech a dvakrát na grandslamu - loni na Australian Open a na Roland Garros v roce 2015. Ve třetím kole by Kvitová mohla hrát s Bouzkovou, které podlehla tento týden na turnaji v New Yorku, jenž se hrál místo Cincinnati.

Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová se v 1. kole utká s další Američankou Kristie Ahnovou. Mezi muži má pátý nasazený Alexander Zverev z Německa nebezpečného soupeře ve finalistovi US Open z roku 2017 Kevinu Andersonovi z Jihoafrické republiky.

Kvůli obavám z koronaviru chybí řada předních hráčů a hráček. Z Češek se rozhodly do New Yorku necestovat světová dvojka ve čtyřhře Barbora Strýcová a Barbora Krejčíková. Nedorazili ani obhájci titulů Kanaďanka Bianca Andreescuová a Španěl Rafael Nadal. Chybí více tenistek, mezi nimi i světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie, dvojka Simona Halepová z Rumunska či pětka Elina Svitolinová z Ukrajiny.