Tenisoví fanoušci se dočkali! Markéta Vondroušová jako první česká zástupkyně vstoupila do grandslamového US Open, v němž se po výhře nad Greet Minnenovou z Belgie 6:1, 6:4 stala vůbec první postupující do druhého kola. Na hlavním kurtu Arthura Ashe na ni navázala i nasazená jednička Karolína Plíšková vítězstvím nad Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou 6:4, 6:0. Dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová si poradila Irinou Beguovou z Rumunska 6:3, 6:2. Vstup do grandslamu čeká také Marii Bouzkovou a Terezu Martincovou. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.