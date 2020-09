České tenistky dnes zatím mají na grandslamovém US Open padesátiprocentní úspěšnost. Šestá nasazená Petra Kvitová zvítězila ve 2. kole nad Ukrajinkou Katerynou Kozlovovou 7:6, 6:2, v duelu mezi Karolínou Plíškovou a francouzskou tenistkou Caroline Garciaovou prohrála česká reprezentantka úvodní set 1:6. Nyní se hraje druhá sada. Markéta Vondroušová už má souboj proti Aljaksandře Sasnovičové za sebou, Běloruska povolila dvanácté nasazené české hráčce pouze tři hry a postupuje do 3. kola po výhře 6:1, 6:2. Všechna utkání sledujte na Sport.cz v podrobných online reportážích.

Karolína Plíšková nezačala zápas 2. kola US Open ve velkém stylu.

Petra Kvitová postoupila do 3. kola US Open.

Petra Kvitová ve 2. kole US Open.

Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v prvním setu napáchala sedm dvojchyb, nedařilo se jí a v páté hře ztratila servis. Za stavu 4:5 při soupeřčině podání čelila setbolu, ale odvrátila ho a brejkem srovnala krok. Vyrovnaná sada dospěla do tie breaku, v němž už Češka dominovala. Navzdory úvodní dvojchybě vyhrála 7:3. "První set byl těžký. Bojovala jsem se soupeřkou, ale také sama se sebou. Bylo tam hodně nervů," komentovala česká tenistka svůj výkon ve videokonferenci.

Tím Kvitová zlomila odpor ukrajinské tenistky. Ve druhé sadě se zlepšila na podání, zpřesnila hru a povolila Kozlovové jen dvě hry. Celkem si svěřenkyně Jiřího Vaňka připsala 33 vítězných úderů. "Myslím, že ten druhý set byl fakt dobrý. Podávala jsem mnohem lépe a trefovala jsem údery čistě, nebylo tam tolik chyb," dodala Kvitová. V dalším zápase ji čeká domácí Jessica Pegulaová, přemožitelka Marie Bouzkové v úvodním kole turnaje.

Úsilí Petry Kvitové v utkání 2. kola US Open v New Yorku.

Seth Wenig, ČTK/AP

Vondroušová, finalistka loňského Roland Garros, doplatila na neúspěšné proměňování brejkbolů. Nevyužila ani jeden ze šesti, zatímco její soupeřka ze začátku druhé stovky žebříčku zužitkovala polovinu z osmi šancí..

Česká tenistka Markéta Vondroušová.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Jednadvacetiletá Vondroušová i na newyorském grandslamu potvrdila, že se jí po koronavirové pauze nedaří. Aktuální světová devatenáctka před US Open prohrála v Palermu i v generálce v New Yorku v prvním kole. Tentokrát úvodní překážku zvládla, ale ve středu už narazila. "Dneska to byl špatný den. Víceméně jsem se vykazila, ona toho ani moc hrát nemusela," řekla Vondroušová ve videokonferenci českým novinářům

Ani při brejkbolových šancích, kdy mohla zápas zvrátit, se jí nedařilo. "Obecně jsem dneska kazila returny, nebylo to optimální. Když jsem tam ten míč potřebovala dostat, tak jsem ho tam nedostala," posteskla si. Nezopakuje tak osmifinále z roku 2018, kdy se na zdejších betonových kurtech představila naposledy.

Karolína Plíšková v úvodním kole US Open.

Danielle Parhizkaran, Reuters

Jako poslední z českých tenistek se ve středu přestaví nasazená jednička Karolína Plíšková, kterou čeká velmi těžká soupeřka v podobě 50. hráčky světa Francouzky Caroline Garciaové. Světová trojka si v prvním kole ve dvou setech poradila s Ukrajinkou Kalininovou, její soupeřka podobně snadno s Italkou Paoliniovou.

Obě hráčky se potkaly na okruhu již šestkrát s vyrovnanou bilancí 3:3. Naposledy se tenistky střetly v roce 2018 ve finále turnaje v Tian-jin v Číně, kde zvítězila Garciaová.