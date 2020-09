S pořádně ostrou kritikou vyrukoval na pořadatele probíhajícího US Open argentinský tenista Guido Pella, který obvinil Americkou tenisovou asociaci (USTA), že v případě pozitivního testu Francouze Benoita Pairea na koronavirus aplikovala jiná pravidla než o několik týdnů dříve, kdy musel do karantény on.

Paire byl pozitivně testován na covid-19 krátce před US Open a newyorského grandslamu se nemohl zúčastnit. Jeho krajané Adrian Mannarino, Kristina Mladenovicová a Edouard Roger-Vasselin, kteří s ním přišli do styku, směli na turnaji, i když za zpřísněných hygienických podmínek, zůstat. V srpnu byli Pella a Bolivijec Hugo Dellien vyřazeni z newyorské generálky na US Open poté, co měl pozitivní test na koronavirus jejich kondiční trenér.

Podle Pelly museli společně s Dellienem do karantény na 14 dnů nespravedlivě. "Přeju jim (Francouzům), že můžou hrát, ale chtěl bych vědět, proč nám to USTA udělala. Nedali nám žádné informace," kritizoval organizátory newyorského turnaje i následného grandslamu Pella po úterní porážce v 1. kole US Open s Jeffreym Wolfem.

"Jsem na ně naštvaný, protože změnili pravidla, když byl pozitivně testovaný Benoit. Chci jen odpovědi, každý v mé situaci by chtěl totéž," řekl Pella. "Byl jsem nespravedlivě v karanténě 14 dnů. Jsem si jistý, že když Paire měl pozitivní test, hned byl testován podruhé. Můj trenér nebyl asi čtyři nebo pět dnů, protože tvrdili, že newyorský hygienický úřad nedělá druhý test, když jste pozitivní," tvrdil argentinský tenista.

Mluvčí USTA agentuře Reuters řekl, že organizátoři upravili zdravotní protokol po konzultaci s místními úřady. Zacházení s Pellou a Dellienem někteří tenisté kritizovali a Vasek Pospisil řekl, že to byl jeden z důvodů spuštění hráčské organizace PTPA narychlo už před US Open.

Newyorský grandslam se hraje bez diváků v uzavřeném prostředí.