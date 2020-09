Nevídaný obrat předvedla dvacetiletá ruská tenistka Varvara Gračevová na US Open v utkání s Kristinou Mladenovicovou a při své premiéře na grandslamovém turnaji postoupila do třetího kola. Za stavu 1:6 a 1:5 odvrátila čtyři mečboly a Francouzku nakonec porazila 1:6, 7:6, 6:0. Druhé kolo zvládla i bývalá šampionka Angelique Kerberová, která v německém duelu porazila krajanku Annu-Lenu Friedsamovou 6:3, 7:6.

Ruská tenistka Varvara Gračevová se na US Open postarala o další překvapení.

Gračevová soupeřku za stavu 1:5 nenechala zápas při jejím servisu zakončit a při svém podání pak odvrátila čtyři mečboly. Set dotáhla do tie breaku, který ovládla jednoznačně 7:2. Otřesené Mladenovicová pak ve třetí sadě zcela odpadla a do stavu 0:5 uhrála jen pět fiftýnů. V maratonském šestém gamu sice při svém podání ještě zabojovala a odvrátila tři mečboly, při čtvrtém už ale kapitulovala.

Postupem do 3. kola US Open si Gračevová vydělala víc než za celou svou dosavadní profesionální kariéru. V New Yoru inkasuje minimálně 163 000 dolarů, její dosavadní prize money WTA vyčíslila na 162 797 dolarů.

Kristina Mladenovicová na US Open dohrála.

Seth Wenig, ČTK/AP

Šampionka z roku 2016 Kerberová, jež je letos ve Flushing Meadows nasazená jako číslo 17, zvládla vyrovnaný souboj s Friedsamovou za hodinu a tři čtvrtě. "Byl to hodně zrádný duel, a když hrajete proti krajance, nikdy do není psychicky snadné," řekla Kerberová.

Paire už je negativní

Francouzský tenista Benoit Paire, jehož stál pozitivní test na koronavirus start na US Open, měl jen několik dní poté při kontrolním odběru negativní výsledek. Jednatřicetiletý hráč, který je momentálně v New Yorku v karanténě, to oznámil na instagramu.

"Abych řekl pravdu, měl jsem negativní test," uvedl Paire s tím, že se jedná o výsledek pondělního odběru. "Čekají mě další testy. Ale cítím se dobře, nemám žádné symptomy," dodal 23. hráč světového žebříčku.

První pozitivní test měl Paire v sobotu po příjezdu do uzavřené bubliny US Open a přišel kvůli tomu o šanci na grandslamovém turnaji startovat. Zabezpečené prostředí, v němž se mají tenisté ve Flushing Meadows pohybovat, pak označil za falešnou bublinu a zkritizoval pořadatele za jejich přístup.

Všichni tenisté, kteří s Pairem přišli do kontaktu, musí chodit na testy každý den a platí pro ně přísnější pravidla a striktní omezení pohybu mimo kurt. O účast na turnaji ale nepřišli.