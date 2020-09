Obrovská škoda! Petra Kvitová prohrála v osmifinále US Open s domácí Američankou Shelby Rogersovou po setech 6:7, 6:3 a 6:7, když postupně nevyužila čtyři mečboly. Poslední českou zástupkyní je ve Flushing Meadows Karolína Muchová, která bude o účast mezi posledním osmi bojovat s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou.

V utkání plném razantních výměn si obě tenistky držely prvních šest her bez větších problémů svůj servis. Kvitová se mohla opřít o razantní podání, Rogersová zase českou tenistku zásobila řadou tvrdých úderů od základní čáry. Jako první o výhodu podání přišla česká hráčka za stavu 3:3, vzápětí však své zaváhání napravila na returnu a srovnala stav utkání na 4:4.

Obě hráčky už další problémy nepřipustily a o osudu první sady tak musel rozhodnout tiebreak. V něm byla úspěšnější Američanka, která ho vyhrála 7:5 a po 56 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Petra Kvitová se raduje po vítězném míčku

Seth Wenig, ČTK/AP

Druhý set se však nesl v režii české tenistky. Kvitová dvakrát prolomila Rogersové podání, sama byla při svém servisu bezchybná, sadu vyhrála 6:3 a vyrovnala stav utkání na 1:1.

Do třetího setu však vstoupila lépe Shelby Rogersová, která hned na úvod vzala dvojnásobné wimbledonské šampionce servis a šla do vedení 2:0. Kvitová se však mizerným startem zlomit nenechala, zpřesnila hru a skóre vzápětí srovnala.

Obrovskou šanci ukončit zápas měla česká šampionka ve desáté hře třetí sady, když při podání Američanky měla Kvitová tři mečboly, ani jeden však nedokázala využít. O osudu utkání tak musela podruhé v zápasu rozhodnout zkrácená hra.

V ní měla Kvitová čtvrtý mečbol, ani ten však nevyužila, tiebreak prohrála 6:8 a po dvou hodinách a 43 minutách na turnaji končí.

Maximem dvojnásobné wimbledonské vítězky Kvitové na US Open zůstávají dvě účasti ve čtvrtfinále z let 2015 a 2017. Americký grandslam je z turnajů velké čtyřky jediný, na kterém se nedostala do semifinále