Byl to moment, který se zapíše do historie nejen US Open, ale celého tenisu, i když ne tím způsobem, který by si fanoušek přál. Novak Djokovič byl po neúmyslném trefení čárové rozhodčí do krku z turnaje vyloučen. A téměř okamžitě se v tenisovém světě rozjela diskuse, zda to tak opravdu mělo být. Odpověď je celkem prostá, jednoznačně ano.