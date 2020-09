US Open pozná nového grandslamového vítěze. To už je jisté. Stejně tak je ale pravděpodobné, že "nejslavnějším" momentem turnaje zůstane Djokovičova osmifinálová diskvalifikace v duelu se Španělem Pablem Carreňem Bustou poté, co Srb nešťastně míčkem trefil čárovou rozhodčí do krku. K nevídanému momentu se pro server cnn.com vyjádřil i Djokovičův bývalý kouč a česká tenisová legenda Radek Štěpánek.

Jen pár měsíců vedl Radek Štěpánek po boku Andrého Agassiho hvězdného Novaka Djokoviče. I přes relativně neúspěšnou spolupráci však zůstali velkými přáteli. A tak je pochopitelné, že karvinského rodáka nešťastná událost nenechala v klidu.

"Vím, že ten moment Novaka velmi zasáhl. Jeho bolest, kterou skrývá uvnitř, je určitě obrovská. To všechno ještě zvyšuje fakt, že jeho hlavním cílem je získat nejvíce grandslamů v historii. Na US Open k tomu měl při absenci Federera a Nadala obrovskou šanci," říká dvojnásobný daviscupový vítěz.

Chromatica II into 911 but it's Djokovic hitting a lineswoman in the throat pic.twitter.com/bw8VUjz3Cq — federico (@madeofchalk) September 7, 2020

"V tuhle chvíli je uvnitř prázdný a na dně. Psychicky je dole, ví, že to, co udělal, bylo úplně zbytečné. Je pod obrovským tlakem veřejnosti a on se snaží dělat jen to nejlepší, co může. My všichni jsme ale také jen lidi a máme právo dělat chyby. Novak není výjimkou," pokračuje Štěpánek.

Nešťastný moment pro Novaka Djokoviče i čárovou rozhodčí

Seth Wenig, ČTK/AP

A jaké budou další kroky Štěpánkova blízkého přítele? "Určitě teď bude u lidí, se kterými je mu nejlépe, tedy se svou rodinou. Ženou Jelenou a dětmi. Tam bude hledat znovu svou sílu a také ji tam najde. Novak je velmi citlivý člověk, všechno velmi prožívá. Na druhou stranu je na sebe i nesmírně tvrdý. A rodina mu pomůže v tom, aby se vrátil znovu ve formě," pokračuje bývalá světová osmička.

Proč byl Djokovič vyloučen? Novak Djokovič za stavu 6:5 v úvodním setu pro Pabla Carreňa Bustu trefil neúmyslně čárovou rozhodčí do krku. Žena zůstala několik minut ležet, když měla problémy s dechem. Srbský tenista byl následně podle pravidel Americké tenisové asociace, která turnaj pořádá, vyloučen. Navíc přišel o všechny body, které do té doby získal a prize money v přepočtu ve výši téměř šest milionů korun.

Djokovič je přihlášen na antukový turnaj v Římě, poté by rád zkusil útok na osmnáctý grandslamový titul na odloženém French Open, které začne 27. září.

"Pro Novaka to bude hodně těžký návrat na kurty, všechno bude ještě příliš živé. Ale jsem si jistý, že jakmile vstoupí na kurt, soustředí se jen na svůj cíl, kterým je grandslamový titul. A znovu bude silný," dodává Štěpánek.

"Je jasné, že někteří lidé Novaka nemusí, ale je také hodně těch, kteří ho milují, je to velmi individuální. Ano, Roger a Rafa jsou oblíbenější, slavnější. Ale nikdy nevíte, co budoucnost přinese. Já strávil na okruhu dvacet let a vím, jak rychle se věci mění," uzavírá jednačtyřicetiletá česká legenda.