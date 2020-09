Absence řady hvězd v čele se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou mohla budit zdání, že se českým elitním tenistkám otevírá jedinečná šance k výraznému úspěchu na US Open. Vzhledem k tomu, že Karolína Plíšková byla nasazenou jedničkou a na turnaji si už jednou zahrála finále, situace slibovala i možný útok na titul. Jenže z pavouku nakonec vypadly všechny Češky už před čtvrtfinálovými branami. „Nemají vítěznou mentalitu,“ vysvětluje předčasný výpadek tuzemských tenistek bývalá hráčka top 10 a expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Karolína Plíšková vypadla na US Open ve druhém kole

Plíšková nakonec vypadla už ve druhém kole s Carolinou Garciaovou. Karolína Muchová i Petra Kvitová vypadly v osmifinále po mimořádně dramatických třísetových bitvách s Viktorií Azarenkovou, respektive Shelby Rogersovou.

„Když jsme se dívali na los na začátku turnaje, byla tam první nasazená Plíšková a Kvitová či Muchová, které byly v dobré formě. Počítala jsem s tím, že alespoň jedna z nich projde do čtvrtfinále. Nebo možná dokonce všechny," připomněla Schettová.

„Největším překvapením bylo, že Plíšková vypadla tak brzy. Myslím, že když se od ní hodně očekává nebo je nasazenou jedničkou, má problémy hrát uvolněně. Vypořádat se s tlakem není úplně její silnou stránkou. Myslím, že musí být ze sebe zklamaná," pokračovala někdejší sedmá hráčka světa.

Smutná tenistka Petra Kvitová po vyřazení z US Open

sntv

Pro úspěšnější české reprezentantky měla více slov chvály.

„Porážka Kvitové v tie breaku třetího setu s Shelby Rogersovou byla sice překvapivá, ale tvrdě se o výhru prala. A co se týče Muchové - ta narazila na rozjetou Azarenkovou, která měla za sebou vítěznou šňůru. Měla to hodně složité. Jen to ukazuje na vyrovnanost v současném ženském tenise, kde nikdo nijak výrazně nedominuje," glosovala rakouská expertka.

Karolína Muchová při utkání s Běloruskou Viktorií Azarenkovou v osmifinále US Open.

Frank Franklin II, ČTK/AP

„Všechny tři měly na to jít v turnaji daleko, či dokonce útočit na titul, ale nakonec se žádná nedostala ani do čtvrtfinále. Pro české fanoušky to musí být frustrující," soucítila se zklamáním tuzemských příznivců.

Kvitová podle ní utrpěla tu nejbolestivější porážku ze všech Češek: „Prohrát zápas ze čtyř mečbolů s tím se těžko srovnává, obzvlášť když patříte mezi nejlepší na servisu v celém ženském tenisu. Kvitová ale opravdu tvrdě bojovala, dělala pro výhru maximum."

Petra Kvitová utrpěla bolestivou porážku.

Frank Franklin II, ČTK/AP

Schettová zároveň vypozorovala jistý společný rys pro elitní české hráčky, který jim podle jejího mínění brání, aby byly na turnajích velké čtyřky úspěšnější.

„Celé to je i o nastavení v hlavě. Musíte být o sobě přesvědčení, že jste šampion. Rozdíl je v tom, že třeba Azarenková sem přijede s tím, že vyhraje turnaj. Nejsem si jistá, že Češky přijely na US Open a byly o sobě přesvědčené, že vyhrají titul. Nemyslím si, že třeba Karolína Plíšková takhle přemýšlí. Nejsem si jistá a docela o tom pochybuji."

Českým hráčkám na dálku radí, aby si odpočinuly a rychle se začaly připravovat na French Open. Na tamní antuce podle ní takové tenistky, jako třeba Shelby Rodgersová, nebudou tak dobré jako na tvrdém povrchu.

I bývalá světová jednička a sedminásobný grandslamový šampion Mats Wilander vidí v probíhajícím US Open jistou promarněnou šanci pro české hráčky.

„Serena Williamsová už nedominuje jako dříve, a tak se dá říct, že v ženském tenisu jsou dveře ke grandslamovým titulům otevřené. Je to o tom, jak zvládnete tlak, a s tím se české hráčky už nějakou dobu perou," myslí si legendární Švéd, který rovněž komentuje pro Eurosport.

„Kvitová s Muchovou předvedly podle mě hodně dobré výkony. Plíšková musí být hodně zklamaná. Jedna z nich ale některý z grandslamů ještě vyhraje. Vnímám, že jejich fanoušci jsou teď hodně frustrovaní, když ani jedna není ve čtvrtfinále," popsal situaci v českém táboře někdejší rival Ivana Lendla.

„Největší předností hráčů je, když dokáží vyhrát i v případě, že se necítí zrovna dobře a netrefují míčky úplně ideálně. Grandslamoví vítězové nutně musí umět vyhrávat zápasy, když hrají pod svůj obvyklý standard. Kvitová umí vítězit, když hraje skvěle, ale možná už tolik neumí uspět, kdy tak dobře nehraje. Plíšková mi v tomhle ohledu přijde přeci jen spolehlivější," přidal Wilander postřeh k v poslední době nejúspěšnějším českým tenistkám.